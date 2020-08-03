شكرا لقرائتكم خبر عن 13 دولة عربية على قائمة المتضررين من التوترات التجارية بين أمريكا والصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



أعد صندوق النقد العربي دراسة بعنوان «التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية، والصين: أسبابها وآثارها في الاقتصادات العربية»، حيث اهتمت الدراسة بالوقوف على أسباب التوترات التجارية ما بين البلدين وانعكاساتها الاقتصادية، وتداعياتها المتوقعة على الاقتصادات العربية.

وأشارت الدراسة إلى أن التوترات التجارية التي نشبت بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وبعض شركائها التجاريين منذ عام 2018 تركت بصمات على الاقتصادات العربية، نظراً لتنامي عولمة الاقتصادات العربية، وزيادة مستويات انكشافها على الاقتصاد العالمي بشكل عام، وعلى كل من الاقتصاد الأمريكي والصيني، بشكل خاص.

توقعت الدراسة التي أصدرها صندوق النقد العربي أن تنعكس الآثار غير المواتية للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على اقتصادات ثلاث عشرة دولة عربية، بصورة خاصة، بما يشمل: السعودية، والإمارات، وعُمان، وقطر، والكويت، والبحرين، والعراق، والجزائر، وليبيا، ومصر، والمغرب، والأردن، والسودان، من خلال عدد من قنوات الانتقال التي تتمثل في قناة الطلب الخارجي، والأسعار العالمية للنفط، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.



الاقتصاد وغيره



نوهت الدراسة بأن للتوترات التجارية الأمريكية-الصينية مقاربات اقتصادية وغير اقتصادية متداخلة، حيث يأتي في مقدمة الأسباب الاقتصادية، تنامي العجز التجاري الأمريكي مع الصين الذي بلغ 378.6 مليار دولار في عام 2018، بما يشكل 65% من إجمالي العجز التجاري الأمريكي، وكذلك تتهم الولايات المتحدة الأمريكية بكين بتبنيها مزيجاً من السياسات التجارية، والصناعية، والنقدية، التي تعزز القدرة التنافسية للمنتجات الصينية في الأسواق الأمريكية، والعالمية، من قبيل التحكم في العملة المحلية (اليوان)، وممارستها سياسات حمائية -كالإعانات والدعم المالي المقدم للمصدّرين المحليين- والتجسس الصناعي، وسرقة حقوق الملكية الفكرية، والنقل القسري للتقنية، وغيرها.

أما الأسباب غير الاقتصادية فتتمثل في تصاعد التوجه الأمريكي للمصالح الوطنية الضيقة من خلال رفع شعار «أمريكا أولاً»، حيث تراهن الولايات المتحدة الأمريكية في نزاعها التجاري مع الصين على عدم قدرة هذه الأخيرة على الصمود إزاء العقبات الجمركية وغير الجمركية، نظراً لاعتمادية الصادرات الصينية على الأسواق الأمريكية، الأمر الذي ستضطر (الصين) في ضوئه إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، والقبول بالشروط الأمريكية.



مفارقة



أشارت الدراسة إلى مفارقة مفادها أن العجز التجاري الأمريكي لم يتوقف رغم سياسة الحمائية التي طبقتها الولايات المتحدة الأمريكية مع الصين، وسائر شركائها التجاريين، والسبب في ذلك هو استمرار أمريكا في الاستيراد من الصين، وبقية شركائها، نتيجة لاعتماد نموذج نموها الاقتصادي على الواردات لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي المرتفع، خاصة في ظل ارتفاع سعر الدولار في الأسواق العالمية في عام 2018 ما أدى إلى انخفاض في كلفة الواردات (من وجهة نظر المستورد الأمريكي).



مفاوضات



ذكرت الدراسة أن الآثار التي خلفتها التوترات التجارية على اقتصاد البلدين، وعلى الاقتصاد العالمي، قد دفعتهما إلى التفاوض للتوصل إلى حل يوقف تلك التوترات المتصاعدة بينهما. ولم تفض معظم هذه المفاوضات بعد إلى إنهاء كامل للتوتر التجاري بين البلدين، حيث أسفرت عن توصل الطرفين في شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2019 إلى اتفاق «المرحلة الأولى» التجاري والاقتصادي، الذي يتضمن إلغاء تدريجياً للرسوم، وقيام الصين بإنفاق 50 مليار دولار لشراء سلع زراعية أمريكية، وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوسيع الوصول إلى الأسواق، وحماية حقوق الشركات الأجنبية في الصين.



الآثار في أكبر اقتصادين



أكدت الدراسة تأثر اقتصاد كل من أمريكا والصين بالتوتر التجاري بينهما، فانخفضت الصادرات الأمريكية إلى الصين من 12.4 مليار دولار في شهر مارس/ آذار 2018 إلى 10.4 مليار دولار في شهر مارس 2019، مسجلة تراجعاً بنسبة بلغت 19% نتيجة للرسوم الجمركية التي فرضتها الصين على الواردات الأمريكية والتي يقدر مجموعها ب110 مليارات دولار. كذلك ارتفعت أسعار السلع الصينية في السوق الأمريكية نتيجة لفرض الرسوم الجمركية عليها والتي دفعتها الشركات الأمريكية وتحمّلها المستهلك الأمريكي. وفي هذا السياق، تقدر الخسائر التي تكبدها المستهلكون والشركات الأمريكية بنحو 51 مليار دولار، أي قرابة 0.27% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، والنتيجة هي انخفاض الدخل الحقيقي في الولايات المتحدة الأمريكية بمقدار 1.4 مليار دولار شهرياً في نهاية عام 2018.

أما الآثار في الاقتصاد الصيني، فتتمثل في تراجع الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي انخفضت من 52.2 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، إلى 31.2 مليار دولار في مارس 2019، بانخفاض نسبته 40% في غضون خمسة أشهر، فضلاً عن القيود التي وضعتها الإدارة الأمريكية أمام الشركات الصينية من النفاذ إلى سوق تقنيات الاتصالات الأمريكية.



قنوات انتقال الآثار



وأشارت الدراسة إلى وجود مجموعة من القنوات التي يمكن أن تنتقل من خلالها التوترات التجارية إلى الاقتصادات العربية، مركزة على ثلاث قنوات رئيسية، وهي الطلب الخارجي، والأسعار العالمية للنفط، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فمن حيث قناة الطلب الخارجي، تعتبر الدول العربية من أكبر المناطق الجغرافية انكشافاً على الاقتصاد العالمي ممثلاً في قيمة التجارة الدولية إلى الناتج المحلي الإجمالي، لاسيما في ظل مساهمة الطلب الخارجي بنحو 48% من إجمالي الطلب الكلي في الدول العربية. إضافة إلى ذلك، تعتبر كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين من أهم الشركاء التجاريين بالنسبة للدول العربية، حيث يستوعب السوقان نحو خمس الصادرات الإجمالية للدول العربية، وإذا ما تمت إضافة الدول الآسيوية الأخرى التي ترتبط بالاقتصاد الصيني، ترتفع حصة هؤلاء الشركاء التجاريين إلى نحو 40% من الصادرات العربية.



الصادرات العربية



شهدت الصادرات العربية إلى كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية نمواً ملموساً خلال العقد الأخير، حيث ارتفعت قيمتها إلى نحو 185 مليار دولار في المتوسط، سنوياً، خلال الفترة (2011-2018) مقابل 22 مليار دولار للمتوسط السنوي للصادرات العربية إلى الدولتين خلال الفترة (1995-2000) بما يمثل نحو تسعة أضعاف. ويلاحظ في هذا الصدد ارتفاع الأهمية النسبية لصادرات الدول العربية إلى الصين مقارنة بصادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بداية من عام 2009. فعلى سبيل المثال شكلت صادرات الدول العربية إلى الصين في عام 2018 نحو 2.3 ضعف صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفق قناة الطلب الخارجي، من المتوقع أن يأتي تأثير التوترات التجارية ما بين القطبين العالميين في الاقتصادات العربية كمحصلة لأثرين مختلفين من حيث الاتجاه، فمن جهة، يتوقع أن تؤدي تلك التوترات وانعكاساتها المحتملة على معدلي نمو كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين إلى انخفاض مستويات الطلب الخارجي للدولتين على صادرات الدول العربية، بما يشكل أثراً غير موات في اقتصادات هذه الدول. وفي هذه الحالة من المتوقع أن تتأثر تسع دول عربية تعد الأكثر انكشافاً على الاقتصادين الأمريكي والصيني بشكل أكبر بهذه التوترات، مقارنة بالدول العربية الأخرى، حيث تشكل صادرات هذه الدول إلى السوقين الأمريكي والصيني نحو 92% من إجمالي الصادرات العربية إلى هذين البلدين.



تحويل التجارة



من جهة أخرى، توقعت الدراسة أن يكون هناك أثر موات مُحتمل للتوترات التجارية في الدول العربية نتيجة أثر «تحويل التجارة» المتوقع في ظل ارتفاع الرسوم الجمركية المفروضة على التجارة البينية ما بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين. فمن اللافت للانتباه في هذا الصدد الزيادة الكبيرة المُسجلة في صادرات الدول العربية إلى كل من السوقين الأمريكي والصيني في عام 2018 على وجه الخصوص، وهو العام الذي شهد بداية التوترات التجارية، حيث نمت الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 20%، فيما ارتفعت الصادرات العربية إلى السوق الصينية بنسبة 47% في العام نفسه، ما قد يُعزى إلى أثر التحويل الناتج عن تعمق التوترات التجارية بين البلدين، وانتقال جانب من التجارة الخارجية بين الدولتين إلى الدول العربية، مثلما حدث بشكل مماثل في كل من المكسيك والأرجنتين، وغيرهما من الدول الأخرى التي استفادت من هذه التوترات. وبالتالي، ووفق قناة الطلب الخارجي سيتمثل أثر التوترات التجارية ما بين أمريكا والصين في محصلة الأثرين السابقة الإشارة إليهما.



أسعار النفط



أما من حيث قناة أسعار النفط، فإن زيادة التوترات التجارية تؤدي مما لا شك فيه إلى انخفاض مستويات الطلب على النفط في ظل ارتفاع مستويات عدم اليقين، وتراجع مستويات ثقة المستثمرين والمستهلكين، وبالتالي تراجع الأسعار العالمية للنفط. وفي هذا الإطار، نتج عن التوترات التجارية تباطؤ مستويات الزيادة في الطلب على النفط من 1.5 مليون برميل يومياً في عام 2018 إلى 0.98 مليون برميل يومياً في عام 2019 وفق تقديرات منظمة الأوبك وبالتالي انخفاض مستويات الأسعار بما يقارب 10% عام 2019. وبناءً عليه، ينعكس استمرار التوترات التجارية على اقتصادات الدول العربية المُصدرة للنفط في ظل ارتفاع مستويات الاعتماد على النفط، لاسيما في ثماني دول عربية على وجه الخصوص، تبلغ مساهمة قطاع النفط فيها ما يتراوح بين 30% إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وما بين 67% إلى 89% من إجمالي الإيرادات العامة، ونحو 33% إلى 95% من إجمالي الصادرات.



تدفقات الاستثمار الأجنبي



في ما يتعلق بالأثر المُحتمل لقناة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فقد نتج عن الأزمة المالية العالمية 2008، والتوترات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والعودة الجزئية لمسارات السياسة النقدية التقليدية في بعض الاقتصادات المتقدمة في عام 2018، انخفاض في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية في ظل انخفاض مستويات ثقة المستثمرين وأجواء عدم اليقين بشأن السياسات العامة، ومن أهمها السياسات التجارية. وكغيرها من الدول النامية، تأثرت الدول العربية بهذه التطورات حيث تراجع المتوسط السنوي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إليها من 49 مليار دولار في المتوسط سنوياً خلال الفترة (1995-2010) إلى 36 مليار دولار سنوياً خلال الفترة (2011-2018)، وهذه التطورات من المتوقع أن تؤثر بشكل خاص في اقتصادات ثماني دول عربية تستقبل نحو 93% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة إلى الدول العربية.

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نموذج قياسي

استخدمت الدراسة نموذجاً قياسياً لتقدير الأثر المُحتمل لتراجع كل من معدل نمو الاقتصاد العالمي، ومعدل نمو الاقتصادين الأمريكي والصيني، في الاقتصادات العربية، ويتميز هذا النموذج بقدرته على تقدير العلاقة الديناميكية ما بين المتغيرات المتضمنة.

وأشارت نتائج النموذج إلى وجود علاقة طردية ما بين كل من معدل نمو الاقتصاد العالمي، ومعدل نمو الاقتصاد الصيني ومعدل نمو الدول العربية كمجموعة بالأسعار الجارية، وبينت أن صدمة غير مواتية يتعرض لها النشاط الاقتصادي العالمي نتيجة للتوترات التجارية بواقع 1% سوف تؤدي إلى انخفاض مماثل لمعدل نمو الاقتصادات العربية كمجموعة بنحو 0.57%.



الذروة خلال عامين



وأوضحت نتائج النموذج أن ذروة تأثر الاقتصادات العربية بأية صدمة يتعرض لها النشاط الاقتصادي العالمي تحدث خلال العامين التاليين لحدوث الصدمة مباشرة، ثم ما تلبث أن تستعيد الاقتصادات العربية توازنها مرة أخرى في أعقاب ذلك، في حين تسجل الاقتصادات العربية ذروة تأثرها بأية صدمة يتعرض لها الاقتصاد الصيني في العام التالي مباشرة لحدوث الصدمة، ثم تتم استعادة التوازن وبشكل تدريجي بداية من العام الثالث لحدوث الصدمة.



0.3 % انخفاض النمو العربي لكل صدمة 1% في النمو الصيني



أشارت نتائج النموذج إلى أن صدمة مماثلة في معدل نمو الاقتصاد الصيني نتيجة للتوترات التجارية بنحو 1% تؤدي إلى انخفاض معدل نمو الاقتصادات العربية بنحو 0.3%، وهو ما يفسره بالخصوص تنامي الأهمية النسبية للعلاقات الاقتصادية ما بين الدول العربية والاقتصاد الصيني، مقارنة بنظيره الأمريكي، كما يعزى جانب من أثر هذه العلاقة ما بين الاقتصادات العربية والاقتصاد الصيني إلى الارتباط القائم ما بين معدل نمو الاقتصاد الصيني، ومستويات الطلب على النفط، ما ينعكس على مستويات أسعاره في الأسواق الدولية ويؤثر في اقتصادات الدول العربية، لاسيما في ظل ارتفاع الأهمية النسبية للصادرات العربية النفطية إلى ما يشكل نحو 81% من إجمالي صادرات دول المجموعة إلى الصين.



النمو الأمريكي لا يؤثر في الصادرات العربية



التغير في معدل نمو الاقتصاد الأمريكي لا يستتبعه بالضرورة تغير في معدلات الطلب على الصادرات العربية، لاسيما النفطية منها في ظل اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية خلال العقود الماضية إلى زيادة مستويات الاعتماد الذاتي على مصادر الطاقة المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات النفطية لتتحول من مستورد صاف إلى مصدر صاف للنفط. وهو ما يتوقع حدوثه عام 2022 وفق تقديرات وكالة معلومات الطاقة الأمريكية.



توصيات



1رصد تطورات التوتر التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين - وأية توترات تجارية تحدث بين دول كبرى دولية، أو إقليمية - بصورة مستمرة، وقياس آثارها في اقتصاداتها، وإشراك نتائج هذه الدراسات مع مراكز التخطيط وصناعة القرار الاقتصادي في الدول العربية.

2الاهتمام بزيادة مستويات تنويع الاقتصادات العربية سواء على صعيد الهياكل الإنتاجية، أو التصديرية، والتنويع في ما يتعلق بالعلاقات التجارية والاستثمارية مع دول العالم المختلفة، مع التركيز على التحسين المتواصل لمستويات الإنتاجية والتنافسية الدولية بهدف زيادة مستويات قدرة هذه الاقتصادات على مواجهة أية صدمات خارجية.

3ضرورة اقتناص الفرص الكامنة للنزاع التجاري بين أمريكا والصين، والمتضمنة التحول النسبي الحاصل من التجارة البينية للبلدين إلى المنطقة العربية من خلال تحسين بيئة الأعمال، ومناخ الاستثمار، والمنافسة، وتحسين مؤشر سهولة أداء الأعمال، وإعادة هيكلة القطاعات المرتبطة بالتجارة مع الصين، لاسيما في إطار سلاسل القيمة العالمية وطريق الحرير.

4مواصلة السعي نحو تعزيز التكامل الاقتصادي العربي بمختلف عناصره. وعلى نحو خاص، من الضروري أن تنخرط الدول العربية أيضاً في سلاسل القيمة الإقليمية (العربية) إلى جانب انخراطها في سلاسل القيمة العالمية.



3 سيناريوهات



ذكرت الدراسة أنه رغم اتفاق المرحلة الأولى الذي توصل إليه الطرفان في ديسمبر/ كانون الأول 2019، لا يزال التوتر التجاري الأمريكي - الصيني متفاعلاً، ولم تتجل بعد أبعاده، بالتالي ثمة سيناريوهات ثلاثة لمآلات هذا التوتر على الاقتصاد العالمي بصفة عامة، والعربي بصفة خاصة:

التفاؤل:

يتمثل الافتراض الأول (المتفائل) في احتمالية توصل البلدين إلى اتفاق نهائي يضع حداً للخلاف التجاري بينهما

التشاؤم:

الافتراض الثالث (المتشائم)، فيتمثل في تشبث كل من البلدين بمواقفهما من دون تنازل، وبالتالي استمرار وتصاعد وتيرة التوترات التجارية الدائرة بينهما على الأقل حتى موعد الانتخابات الأمريكية في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

الحذر:

يتمثل الافتراض الثاني (الحذر)، في احتمالية توصل البلدين إلى حل وسط، أو هدنة مؤقتة تقلل من حدة التوتر التجاري بينهما لكنها لا تنهيه.



التعددية القطبية و3 موجات من السياسات التجارية



أشارت الدراسة إلى أن النظام التجاري العالمي يشهد منذ عقود تحولات عدة، أهمها الاتجاه إلى التعددية القطبية التجارية، والتغير الحاصل في الهيكل السلعي للتجارة العالمية، إضافة إلى التغير في السياسات التجارية لدول العالم. وذكرت الدراسة أن العالم قد عرف ثلاث موجات من السياسات التجارية تمثلت في:

(1) الحمائية التجارية منذ ثلاثينات القرن الماضي.

(2) تحرير التجارة العالمية بعد الحرب العالمية الثانية لاسيما بعد تشكل مؤسسات بريتون وودز في عام 1944، وتنامي تأثير العولمة وبروز التكتلات الإقليمية، وتأسيس منظمة التجارة العالمية.

(3) بروز الحمائية الجديدة خلال العقدين الماضيين في ظل تراجع الدعم الشعبي للعولمة.