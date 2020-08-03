«وول ستريت» تترقب المساعدات وتقرير الوظائف

بعد أن بلغ موسم نتائج الشركات منتهاه، تتصدر قرارات الكونجرس الخاصة بتحفيز الاقتصاد اهتمامات المستثمرين في وول ستريت، بينما يكشف تقرير الوظائف عن مدى تأثر الاقتصاد بتبعات الفيروس.

فقد يفقد المتداولون في السوق بعضاً من حماستهم مع بدء الشهر الجديد، وينتظرون تقرير الوظائف لشهر يوليو/تموز الذي يصدر يوم الجمعة، بينما أعينهم على واشنطن.

وسوف ينصب التركيز على القرارات التي تصدر من هناك؛ حيث يكافح الكونجرس؛ من أجل إيجاد أرضية وسط على حزمة إنفاق مالي جديدة، بعد أن انتهى أجل الحزمة السابقة بواقع 600 دولار للشخص من الذين فقدوا وظائفهم.

تحظى بيانات الوظائف بتركيز خاص، مع استمرار عدد طلبات إعانات البطالة في الارتفاع، بدلاً من التراجع، كما هو متوقع. وطبقاً لتقديرات «ريفينتيف» قد يكشف تقرير الوظائف عن نحو 1.36 مليون وظيفة جديدة، أي أقل بكثير من 4.8 مليون وظيفة تمت إضافتها في يونيو/حزيران، ومن المتوقع أن ينخفض معدل البطالة إلى 10.7٪ من 11.1٪.

وعادة ما يشهد شهرا الصيف يوليو/تموز وأغسطس/آب، خمولاً في تداولات الأسهم؛ بسبب العطلات، إلا أن سنوات الانتخابات تشهد أداء أفضل خلال الشهرين المذكورين.

وعلى صعيد أرباح الشركات لا تزال هناك نحو 120 شركة مدرجة على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لم تعلن نتائجها الفصلية؛ لكن الموسم فقد زخمه لجهة التأثير على الأسهم؛ بعد أن أصدرت أربعة من أكبر خمسة عمالقة في مجال التكنولوجيا نتائجها يوم الخميس. وارتفعت ثلاثة من هذه الأسهم - أبل وأمازون وفيسبوك - بقوة، ما ساعد مؤشر ناسداك على تحقيق مكاسب إضافية يوم الجمعة.

وحققت نسبة 82٪ من الشركات التي أصدرت نتائجها حتى الآن أرباحاً تجاوزت التقديرات، وجاءت أعلى من المتوسط الذي توقعته «ريفنيتيف» عند 65٪. وكان أداء شركات التقنية، التي كانت تقود السوق، هي الأفضل. وعلى الرغم من ذلك لم تستطع منح القطاعات الأخرى ما يكفي من زخم لتفادي التراجع.

وقد يتردد صدى حزم التحفيز في الأسواق في حال نجح الحزبان في التوافق على برنامج تحفيز جديد عبر التوصل إلى أرضية مشتركة. ولا يزال من المتوقع التوصل إلى اتفاق خلال أيام، ويتابع السوق التطورات بشكل خاص؛ لمعرفة ما يصدر عن واشنطن من قرارات بشأن إعانات البطالة؛ حيث يطالب الجمهوريون بخفضها إلى 200 دولار أسبوعياً، بينما يصر الديمقراطيون على تثبيتها عند 600 دولار.