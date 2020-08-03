حزم التحفيز برهنت على حرص القيادة على دعم المنشآت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

أشاد مسؤولو منشآت اقتصادية خاصة في إمارة عجمان، بتنوع حزم التحفيز والتسهيلات الموجهة للقطاع الخاص، والتي وجه بها صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

كما أثنوا على جهود غرفة تجارة وصناعة عجمان وتواصلها المباشر لتوعية أعضائها للاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة والوقوف على آرائهم ومقترحاتهم البناءة.

وأثنى الدكتور راشد مسلم الريامي مؤسس ومالك صالة راشد للياقة البدنية، على جهود ودعم القيادة الرشيدة لمؤسسات القطاع الخاص لاسيما المؤسسات المتأثرة بتداعيات فيروس «كوفيد 19»، وأشار إلى أن حزم التحفيز على المستوى المحلي أكدت أن الجهات الحكومية تقف جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص لضمان استدامته ونموه وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأوضحت هالة عفيفي مدير حضانة «كيوت بيبي»، أن سرعة القرارات التحفيزية وتعدد قنوات الدعم المقدم خلال الأشهر السابقة كان له الأثر الإيجابي في كافة المنشآت، وأكدت أن التعامل المرن مع تداعيات الأزمة سلط الضوء على البيئة الآمنة والجاذبة للاستثمار في دولة الإمارات.

وأشار وسيم محمد دقماق مدير صالون عماد لبنان، إلى أن تنوع الحزم والتسهيلات بث روح التفاؤل بين المنشآت العاملة في الإمارة، كما أثنى على متابعة «غرفة عجمان» لأعضائها والوقوف على تطلعاتهم ومقترحاتهم، وأضاف أن العودة التدريجية لاستئناف الأنشطة برهنت على متانة العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص في التعامل مع المتغيرات الطارئة.

ودعا ناصر الظفري، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال ودعم الأعضاء، كافة أعضاء الغرفة للاستفادة من الإعفاء من متأخرات رسم تجديد العضوية في حال تقديم طلب تجديد العضوية اعتباراً من منتصف شهر يونيو 2020 وحتى 31 أغسطس 2020.

وأكد أن «غرفة عجمان» حريصة على تواصلها المباشر مع أعضائها عبر العديد من القنوات وعلى رأسها الزيارات الميدانية ومركز عجمان للاتصال الحكومي إلى جانب الموقع الإلكتروني وحسابات مواقع التواصل وغيرها من القنوات، وأشار إلى وجود فريق عمل مختص في غرفة عجمان لمتابعة الأعضاء وتحفيزهم على الاستفادة من التسهيلات الممنوحة، بالإضافة إلى رصد المقترحات والأفكار البناءة التي تصب في نمو واستدامة مؤسسات القطاع الخاص العاملة في الإمارة.

جدير بالذكر أن الحزمة التحفيزية الثالثة شملت الإعفاء من رسم تجديد العضوية ومتأخرات رسم تجديد العضوية لغرفة عجمان اعتباراً من منتصف شهر يونيو وحتى نهاية العام الجاري، لكل من «منشآت تنظيم رحلات الحج والعمرة، إدارة وتنظيم المعارض، صالات المناسبات الاجتماعية، مراكز التدليك ونوادي اللياقة البدنية، الحضانات، صالونات الحلاقة والعناية الرجالية والنسائية، صالونات حلاقة الأطفال، ألعاب التسلية، دور السينما، ساحات ألعاب التسلية الرياضية وصالات الألعاب الإلكترونية».

كما شملت الحزمة التحفيزية إعفاء المنشآت الفندقية والمنشآت السياحية في إمارة عجمان من رسوم تجديد العضوية من منتصف شهر يونيو وحتى نهاية العام، إلى جانب خفض رسم إصدار شهادة المنشأ بنسبة 25% للمنشآت الصناعية حتى نهاية العام.