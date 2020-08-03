19 ألف شكوى من عملاء «اتصالات» و«دو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة من عملاء مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 19106 شكاوى، في ما يتعلق بالخدمات المقدمة للهواتف المتحركة، والثابتة، والإنترنت.

ووصل عدد الشكاوى ضد «اتصالات» 10462 شكوى، وضد «دو» نحو 8644 شكوى.

وبلغ عدد الشكاوى حول رضا المشتركين عن الخدمات المقدمة من «اتصالات» و«دو»، 18 ألفاً و123 شكوى، 9849 شكوى بشأن «اتصالات»، مقابل 8274 شكوى حول «دو».

وأكد 70.34% من عملاء «اتصالات» رضاهم عن الخدمات المقدمة، في المقابل عبر 15.22% عن عدم رضاهم، في حين أكد 74.14% من عملاء «دو» عن رضاهم عن الخدمات المقدمة، و10.7% عبروا عن عدم رضاهم، وكانت نسبة الحياد 15.17%. وتم إغلاق 94.14% من الشكاوى المقدمة من عملاء «اتصالات»، فيما أغلق 95.72% من الشكاوى المقدمة من عملاء «دو» بعد حلها.