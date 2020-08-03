طلب قياسي على خدمات المحتوى التلفزيوني والفيديـو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

أسهم انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في ارتفاع الطلب على مشاهدة المحتوى التلفزيوني والرقمي لمستويات غير مسبوقة وصلت إلى نحو 10 أضعاف فترات البث الاعتيادية، وفقاً لتقديرات شبكة osn للتلفزيون المدفوع في المنطقة وشمال إفريقيا والمسجلة في مركز دبي المالي العالمي، فيما أشارت إحصاءات الشبكة إلى ارتفاع متابعة البرامج التلفزيونية بنسبة 35%، فيما ازدادت معدلات متابعة الأخبار بواقع 2.5 ضعف.

وحسب الإحصاءات، حافظت أوقات الذروة على حضورها، فيما شهد الاستهلاك الليلي الزيادة الكبرى، وارتفع الاستهلاك خلال الأوقات المتأخرة من الليل بين الساعة 3-6 صباحاً بنسبة 100%، كما نمت خدمات الفيديو أو المحتوى حسب الطلب بنسبة 65 %.

قال باتريك تيليوكس، الرئيس التنفيذي لشبكة «OSN» في تصريحات خاصة ل«الخليج»: ارتفع إجمالي الاستهلاك اليومي للمحتوى بما يعادل 9 أضعاف، من 13 ألفاً إلى 120 ألف مشاهد، وازداد حجم تحميل التطبيق بواقع 17 ضعفاً، «من ألفي مشاهد إلى 35 ألف تحميل، كما ارتفع عدد المستخدمين اليومي بواقع 6 أضعاف من 8 آلاف مشاهد إلى 50 ألفاً».

وأضاف تيليوكس، ارتفع متوسط الوقت الذي يمضيه المشاهد الواحد بنسبة 20 %، من 2.1 ساعة إلى 2.5 ساعة، وعلى الرغم من الزيادة الملحوظة التي شهدتها جميع فئات المحتوى، فقد شهدت أنماط المحتوى المخصصة للعائلة مثل: المغامرات، والأطفال، والعائلة، والرسوم المتحركة زيادة بواقع 22 ضعفاً، كما ارتفعت حصة منتجات «ديزني» من المحتوى الذي تتم مشاهدته من 9%، لتصبح 32%.

وعن النمو الكبير الذي شهده قطاع البث الرقمي والتقليدي من أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قال تيليوكس: شهدنا زيادة بضعفين أو ثلاثة في الاستهلاك، بل وسجل بعض المحتوى زيادة ب 10 أضعاف في الاستهلاك، بسبب الظروف التي لم نشهد لها مثيلاً من قبل.

وقال تيليوكس: تُشير البيانات والتحليلات الخاصة بالشركة إلى أنّ خدمات التلفاز الرقمية والتقليدية تحظى بإمكانات هائلة في المنطقة، ويتجه قدر كبير من الاهتمام في الوقت الراهن إلى خدمات البث الرقمي التي تُمكّن المستهلك من اختيار ما يشاهده متى شاء.



سرعات الإنترنت



وعلى الرغم من حداثة عهد خدمات الاستهلاك عند الطلب هذه، ولكنها تشكّل التوجه الأكبر لجيل الشباب حالياً، لكن لا بد من توفر خدمة النطاق العريض، سواءً عن طريق الكابلات أو الهواتف النقالة، ليتمكن المستهلكون من الوصول إلى هذه البرامج التي تبث حسب الطلب، وهو أمر مُتاح في دولة الإمارات ؛ وبالتالي، يُمكننا توقع نمو جيد لهذه الخدمة في المستقبل القريب.

وحول تقديرات «osn» للفرص المتاحة بقطاع البث الرقمي أو التقليدي في الإمارات حالياً وتوقعات النمو أوضح تيليوكس أنه توجد فرص كبيرة للغاية، ويتوقع أن يحظى كُلّ فرد في المستقبل القريب بإمكانية الوصول إلى المحتوى المفضل لديه من خلال الهاتف المتحرك وعلى التلفزيون بالمنزل، لكن يبقى التحدي الرئيسي أمام القطاع في إمكانية الوصول إلى المحتوى المتميّز بجودة عالية وبسعر معقول.



نصف مليار دولار



وعن اجمالي استثمارات شبكة www.osn.com في الإمارات أو في المنطقة لحد الآن قال تيليوكس: مرت بالفعل 10 أعوام على عملية دمج شبكتي Orbit وShowtime واستحداث شبكة OSN، غير أنّ أول الاستثمارات التي قام بها المساهمون بالشركة من السعودية والكويت تعود إلى 25 عاماً مضت، حيث استثمر المساهمون مليارات الدولارات في الشركة، فيما وصل إجمالي الإيرادات إلى نحو نصف مليار دولار.

أضاف، حصلت «osn»، التي تملكها وتديرها مجموعة «بانثر الإعلامية»؛ وتسهم فيها «مجوعة الموارد المحدودة» وشركة «كيبكو»، على حقوق البث في 26 دولة في المنطقة وشمال إفريقيا، فيما تركز عملياتها على السعودية والإمارات والكويت ومصر، وتتطلع إلى تقديم أعمالها في سوريا واليمن.

وعن حجم خسائر الشبكة سنوياً بسبب سرقة المحتوى قال الرئيس التنفيذي لشبكة OSN: تتجاوز الخسائر السنوية للشركات صاحبة حقوق الملكية نصف مليار دولار بسبب قرصنة المحتوى في المنطقة.



المحتوى الإخباري والتعليمي

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وقال متحدث من شركة «جوجل»: شهدنا ارتفاعاً بشكل عام في الاستخدام خاصة في المحتوى الإخباري والتعليمي والترفيهي وتغيراً طفيفاً في أعلى نسب المشاهدة، ولاحظنا تغييرات في أنماط الاستخدام (على سبيل المثال، ارتفاع في عدد ساعات المشاهدة.

وحول مقاطع الفيديو ذات الصلة ب Covid-19 قال المتحدث: لا نملك تفاصيل محددة حول مقاطع الفيديو ذات الصلة بانتشار الفيروس، إلا أننا وجدنا في الواقع أن متوسط التحميلات اليومية العالمية لمقاطع الفيديو التي تحتوي على «في المنزل»،«في العنوان» قد ارتفع بنسبة تزيد على 50 % بداية من 10 مارس حتى 15 مارس آذار الماضي، مقارنةً بمتوسط التحميلات اليومية قبل 10 مارس الماضي.

أضاف، لاحظنا أن متوسط المشاهدات اليومية لمقاطع الفيديو التي تحتوي على withme في العنوان قد زادت بنسبة 600 % منذ 15 مارس / آذار مقارنةً بمتوسط مشاهداتها لبقية العام.



50 % حصة الفيديو المدفوع



قال معاذ شيخ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ستارزبلاي» المتخصصة في خدمات المحتوى التلفزيوني والترفيهي حسب الطلب بنظام الاشتراك (OTT): رفعت أزمة «كورونا المستجد» الطلب بقوة على خدمات الفيديو حسب الطلب، الأمر الذي سيعيد من هيكلة القطاع بشكل كبير خلال الفترة الحالية والمقبلة، مشيراً إلى أن سوق خدمات الفيديو كانت تتمتع سابقاً بمؤشرات نمو إيجابية كبيرة، حيث كانت التوقعات السابقة تشير إلى حصول سوق خدمة بث الفيديو حسب الطلب بنظام الاشتراك (OTT) على حصة تتجاوز ال 50% خلال 2020 من إجمالي حجم سوق التلفزيون المدفوع في المنطقة وشمال إفريقيا، وفقاً لدراسة أجرتها شركة «آي إتش إس ماركت» المتخصصة بدراسات القطاع.

أضاف شيخ، توقعت الدراسات السابقة كذلك أن تصل عائدات قطاع خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب في المنطقة وشمال إفريقيا إلى 2.1 مليار دولار بحلول عام 2024، لكن من المتوقع أن يسهم البقاء في المنزل والعمل عن بعد بسبب «كورونا» في تجاوز هذه العائدات بمراحل.

وأوضح شيخ أن خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب من «ستارزبلاي»، التي انطلقت من الإمارات عام 2014 قد شهدت نمواً كبيراً خلال الفترة الماضية، فيما تخطى عدد مشتركيها حاجز المليون مشترك، وأن الشركة ستواصل توسيع أعمالها في الإمارات والمنطقة خلال الفترة المقبلة لتلبية الطلب المرتفع على خدماتها.



التلفزيون المنزلي



ترتفع المنافسة بين «اتصالات» و«دو» على خدمات التلفزيون المنزلي عبر شبكات الإنترنت الأرضية ذات النطاق العريض والتي تشمل استقبال القنوات التلفزيونية العادية أو الرقمية التي تبث من داخل الإمارات وخارجها، كما تشمل خدمات الفيديو حسب الطلب والاشتراك بالقنوات الخاصة وعالية الوضوح.

وتتنافس «اتصالات» و«دو» حالياً على بث عشرات الآلاف من الأفلام والمسلسلات والبرامج الترفيهية الحصرية عبر شبكاتهما الأرضية وعبر خدمة «الفيديو حسب الطلب» على مستوى الدولة، بما فيها القنوات التي تبث بتقنية الوضوح العالي.

وتواصل «اتصالات» و«دو» سعيهما لتعزيز مكتباتها من القنوات والمحتوى بصورة مستمرة لتلبية الطلب المنزلي على هذه القنوات والمحتوى بشكل عام وبصورة حصرية تستهدف سكان الدولة بجميع جنسياتهم، وبأسعار تنافسية حسب نظام اشتراك شهري يضاف لفاتورة الهاتف المنزلي.

وتمتلك «دو» محطة بث أرضية تعمل على توفير المحتوى الفضائي والرقمي، فيما تقدم «اتصالات» خدمات التلفزيون عبر خدمات «إي لايف» التابعة لها.