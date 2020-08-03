الأنشطة غير المالية في الإمارات تستأثر بـ 59% من الناتج المحلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

استأثر قطاع الأنشطة غير المالية باستثناء «النفط»، على الحصة الكبرى من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال العام الماضي 2019، بنسبة وصلت إلى 59% تمثل ما قيمته 919 مليار درهم من إجمالي الناتج المحلي الكلي، والذي بلغ 1.55 تريليون درهم، بحسب بيانات صادرة عن «الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء».

وجاء قطاع الصناعات الاستخراجية والتي تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي ثانياً بحصة وصلت إلى 25% تمثل ما قيمته 387 مليار درهم، و جاء قطاع الأنشطة المالية والتأمين ثالثاً 9% و ما تعادل قيمته 135 مليار درهم، في حين جاء قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري رابع القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7%، أي ما قيمته 106 مليارات درهم.

أما على صعيد القطاعات الأكثر نمواً في 2019، فقد حل قطاع الأنشطة المالية والتأمين أولاً بنمو 1.9%، مقارنة مع عام 2018، وجاء ثانياً قطاع المشروعات غير المالية باستثناء قطاع النفط بنمو 0.9%، وثالثاً قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري بنمو 0.7%، بينما تراجع نمو قطاع الصناعات الاستخراجية والتي تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 4%.