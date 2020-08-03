شكرا لقرائتكم خبر عن «قصر السراب» يفتح أبوابه من جديد 15 أغسطس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أعلن «قصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا» عن تحديثات موسعة غاية في الرفاهية لمرافق المنتجع، فضلاً عن تبني مجموعة جديدة من إجراءات الصحة والسلامة. ومن المقرر أن يفتح القصر الأسطوري أبوابه من جديد في 15 أغسطس في صورة أكثر فخامة ورفاهية من أي وقت مضى مع تعزيز وسائل الرفاهية والسلامة والعروض العائلية.

وتشمل التحسينات التي تمت في نادي الأطفال، وتخصيص منطقة ألعاب للأطفال في المسبح، وقوائم طعام بخيارات مغذية ولذيذة من الأطعمة، مع أنشطة وتجارب مجانية مصممة لإبقاء المسافرين الصغار منشغلين طوال فترة إقامتهم.

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