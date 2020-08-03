شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء أمريكي ضد شركات البرمجـة الصينيـة خـلال أيــام والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الرئيس دونالد ترامب سيتخذ خلال الأيام المقبلة إجراء بشأن شركات البرمجة الصينية التي تقدم بشكل مباشر بيانات للحكومة في بكين، وتشكل خطراً على الأمن القومي الأمريكي. وأضاف بومبيو في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز :«الرئيس ترامب قال كفى، سنعالج هذا الأمر لذلك سيتخذ إجراء خلال الأيام المقبلة في ما يتعلق بمجموعة واسعة من المخاطر على الأمن القومي التي تمثلها شركات برمجة على صلة بالحزب الشيوعي الصيني». (رويترز)

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