الكاميرات التقليدية تدخل «صراع بقاء» مع الهواتف



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتصدر جودة الكاميرا في الهواتف الذكية أهم خيارات شراء الهاتف من عدمه، لذا تسعى الشركات المصنعة لتطوير قدرات كاميرات الهواتف إلى مستويات متطورة جداً، وصولاً إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

لجأت شركات تصنيع الهواتف إلى الاستعانة بشركات تصنيع الكاميرات الاحترافية لاستخدام تقنياتها المتطورة ضمن الهواتف الذكية الأحدث، سعياً لتلبية متطلبات المستخدمين.

أطلقت شركات تصنيع الهواتف الذكية سباقاً لتوفير أكبر عدد من الكاميرات في الهاتف مدعومة بأحدث تقنيات التصوير الفوتوغرافي والفيديو في كافة ظروف التصوير.

ويدافع مورات جابيسلي رئيس قسم التصوير الرقمي في «سوني» الشرق الأوسط وإفريقيا عن بقاء الكاميرات الاحترافية في السوق بالتوازي مع كاميرات الهواتف الذكية بأن سوق الكاميرات ككل شهد تراجعاً، فيما يتوقع نمواً بنسبة 20% في فئة الكاميرات ذات الإطار الكامل، وفي هذه الفئة بالتحديد، تقود الكاميرات غير المزوّدة بمرآة هذا النموّ وذلك من خلال مجاراة الاهتمام المتزايد بالتصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو.

ويقول جابيسلي: بعد أن أصبحت كاميرات الهواتف المتحركة أفضل وأذكى، بات المستخدمون يلتقطون صوراً وفيديوهات أكثر ويعدّلونها وينشرونها على الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن يكتشف المستخدمون المتعة الناتجة عن التصوير، فيرغبون في حيازة أجهزة أفضل وتطوير مهاراتهم والارتقاء بها، فينتقلون إلى استخدام كاميرات ذات إطار كامل.

ويوضح جابيسلي أن سوق الكاميرات ذات العدسات القابلة للاستبدال شهد تراجعاً، إلا أنّ سوق الكاميرات ذات الإطار الكامل وغير المزوّدة بمرآة يشهد نمواً بفضل صغر حجمها وخفة وزنها وقدرتها على توفير صور عالية الجودة وكذلك سرعتها التي تفوق سرعة الكاميرات أحادية العدسة العاكسة الرقمية DSLR.

وعلى الرغم من أنّ رواج التصوير بالهواتف المتحركة أدى إلى تراجع في سوق الكاميرات التقليدية صغيرة الحجم، إلا أنّ مبيعات الكاميرات الممتازة عالية الجودة ارتفعت.

ويواجه سوق الكاميرات الاحترافية تحديات البقاء مع كاميرات الهواتف الذكية التي باتت متاحة بتقنيات مرتفعة جداً وبأسعار منخفضة لتصوير الفيديو والفوتوغرافي، ويضم السوق هواتف تلبي اهتمامات عشاق التصوير الاحترافي على رأسها: كاميرا هاتف «هواوي Huawei Mate 30 Pro» وهاتف«سامسونج Samsung Note 10 Plus 5G» و كاميرا «هواوي Huawei P30 Pro»و «سامسونج»Samsung S10 5G و «هواوي Huawei Mate 20 Pro»وهاتف «وان بلس OnePlus 7 Pro»و «شاومي Xiaomi Mi 9»و«هواوي Huawei P20 Pro»و كاميرا هاتف«سامسونج 10 بلس Samsung 10 Plus».

وتتنافس شركة التقنية لتقديم أفضل الهواتف من حيت الكاميرا بدقة فائقة ومزايا متعددة وقدرة على التصوير في الإضاءة المنخفضة والتقريب ودعم تقنية«4K» والكثير من الخصائص التي يترقبها المستخدمون، وتشتد المنافسة بين الكثير من الشركات الأمريكية والكورية والصينية كل عام.

ينصب تركيز المتابعين كثيراً على شركة «سامسونج» الكورية و«هواوي» الصينية وأيضاً «أبل» الأمريكية، لكن شركات عدة تقدم هواتف أفضل بكثير من حيت الكاميرا وتتصدر قائمة أفضل هواتف 2019، وذلك باعتماد أحدث تقنيات التصوير.