شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الرحلات الجوية بين تركيا والعراق بسبب «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعليق الرحلات الجوية بين تركيا والعراق بسبب «كورونا» تاريخ النشر: 03/08/2020 استمع قالت سلطة الطيران المدني العراقية، أمس الأحد، إنه تم تعليق الرحلات الجوية بين تركيا والعراق، بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، في تركيا.

وأعاد العراق، الأسبوع الماضي، فتح مطارات بغداد وجنوب البلاد أمام حركة السفر بعد إغلاق دام لشهور بسبب جائحة «كورونا». (رويترز)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعليق الرحلات الجوية بين تركيا والعراق بسبب «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.