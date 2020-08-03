«الخطة إس» من «كيا».. 11 سيارة كهربائية في 2025

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «كيا موتورز» عن تفاصيل استراتيجيتها متوسطة وطويلة الأجل التي تحمل اسم «الخطة إس»، والتي تحدد التحول الاستباقي والجريء للشركة من نظام العمل الذي يركز على سيارات محرك الاحتراق الداخلي، إلى التركيز على السيارات الكهربائية وحلول التنقل المخصصة. ومن شأن مواصلة الشركة الابتكارات في العلامة التجارية وتحقيق الربحية المتواصلة أن يدعم هذه الاستراتيجية ثنائية المسار، والتي تستهدف التحول إلى السيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة، إضافة إلى طيف من خدمات التنقل.

وإلى جانب الاستراتيجية المالية والاستثمارية للشركة للعام 2025، فقد تم الإعلان عن تفاصيل الخطة «إس» للمساهمين والمحللين ووكالات التصنيف الائتماني في يوم المستثمرين الذي عقد في العاصمة سيؤول، وحضره الرئيس التنفيذي للشركة.

وبحلول نهاية العام 2025، تخطط كيا لتقديم مجموعة كاملة تضم 11 سيارة كهربائية تعمل بالبطارية. وبالاعتماد على هذه الطرز، تتطلع كيا للاستحواذ على حصة قدرها 6.6% من السوق العالمي لهذه السيارات (باستثناء الصين)، كما ستستحوذ سياراتها الصديقة للبيئة على ما نسبته 25% من إجمالي مبيعاتها. وفي ظل التوقعات التي تشير إلى زيادة زخم وقوة السوق العالمي للسيارات الكهربائية في العام 2026، تهدف «كيا» إلى بيع نصف مليون سيارة سنوياً من السيارات الكهربائية، وأن تصل مبيعاتها العالمية من السيارات الصديقة للبيئة إلى مليون سيارة (باستثناء الصين).

وبالإضافة إلى هذه الأهداف، ستقدم كيا خدمات التنقل القائمة على السيارات الكهربائية كجزء من نموذج أعمالها الجديد، ما يساعد على الإسهام في إيجاد الحلول للمشكلات التي تواجهها المدن العالمية، مثل التلوث البيئي. وفي سوق المركبات المبنية لأغراض محددة (PBV)، تتوقع الشركة تحقيق النمو في هذا القطاع على خلفية توسعة نطاق أعمال نهج المشاركة في السيارات والتجارة الإلكترونية، لتتمكن من تعزيز قدراتها التنافسية.