«فولكس واجن» تطلق 20 طرازاً كهربائياً بحلول 2025

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد فيكتور دالماو، المدير التنفيذي لشركة «فولكس واجن» الشرق الأوسط أن المبادرات الحكومية التي تقوم بها الإمارات ومعرض إكسبو دبي الذي يقام هذا العام ستساهم في تعزيز سوق مبيعات السيارات في الدولة، مشيراً إلى أن اقتصاد الإمارات يعتبر من أكثر الأنظمة الاقتصادية تنوعاً في المنطقة، وذلك بفضل الدور الهام الذي تقوم به الحكومة الإماراتية.

قال فيكتور دالماو في حوار مع ”الخليج 365” إن شركة «فولكس واجن» ستطلق أكثر من 20 طرازاً كهربائياً بحلول عام 2025، حيث تسعى الشركة إلى إحداث طفرة على مستوى العالم في قطاع السيارات الكهربائية، وذلك من خلال توفيرها بأسعار في مقدور الجميع؛ إذ تهدف من خلال طرح مجموعة طرز ID، إلى توفير سيارات كهربائية جذابة وبسعر في المتناول.

وأضاف دالماو أن «فولكس واجن» باعت 6278300 سيارة لعملائها على مستوى العالم خلال 2019، معززة بذلك حصتها السوقية في ظل الانكماش الذي يشهده السوق العالمي، أما على المستوى الإقليمي، فعلى الرغم من أن عامي 2018 و2019 كانا مملوءين بالتحديات بالنسبة لمبيعات السيارات الجديدة على مستوى قطاع السيارات بالكامل، نجحت «فولكس واجن» في التفوق على أداء السوق طوال تلك الفترة. وقد أدركت الشركة ذلك من خلال أداء وكلائها، والطرز الجديدة التي طرحناها في السوق، بالإضافة إلى استمرار نجاح سيارة تيغوان، من فئة السيارات الرياضية المدمجة متعددة الاستعمالات، وسيارة تيرامونت الرياضية متعددة الاستعمالات سباعية المقاعد واللتين تلقيان شهرة ورواجاً كبيرين في جميع بلدان المنطقة، هذا بالإضافة إلى زيادة حجم استثمارات شركائها الإقليميين في علامتها التجارية، ومن أمثلة ذلك افتتاح صالة عرض جديدة لسيارات «فولكس واجن» في الكويت، وهي أكبر صالة عرض للسيارات على مستوى العالم، وصالة عرض جديدة في الخبر في المملكة العربية السعودية.



الخطة المستقبلية



حول الخطة المستقبلية للشركة قال دالماو إن العلامة التجارية في الشرق الأوسط تخضع لتغيرات مستمرة لتتوافق مع احتياجات العملاء، لذلك يتعين علينا دائماً أن نتبنى توجهاً متجدداً وعصرياً ومبتكراً حتى تتسنى لنا تلبية طموحات عملائنا وزيادة الوعي بعلامتنا التجارية. كما ازداد اهتمامنا وتركيزنا على العميل أكثر من أي وقت مضى، وينعكس ذلك بوضوح على جميع المستويات بداية من الطرز التي نطرحها، وحتى عملياتنا التشغيلية وخدماتنا. كما نهدف إلى اعتماد التقنيات الرقمية في جميع أعمالنا التجارية، وتعزيز قدرتنا التنافسية كشركة تصنيع سيارات على المدى الطويل مع الالتزام بتقديم سيارات فاخرة على أعلى مستوى من الجودة والأمان، وتسهيل حياة عملائنا.

وأشار دالماو إلى أنه في العام 2019، كانت سيارة تيرامونت الأكثر مبيعاً من بين مجموعة طرز «فولكس واجن»، حيث استأثرت بـ32% من حجم مبيعاتنا على مدار العام، أما بالنسبة لطرز جولف، وطوارق، وباسات، فنتوقع دائماً أن تلبي احتياجات العملاء؛ فعملاء «فولكس واجن» يبحثون عن كفاءة الهندسة الألمانية، والجودة، والأمان، والتقنية المتطورة، وروعة التصميم. هذا بالإضافة إلى أن التقنيات التي تزود بها طرز «فولكس واجن» لا توجد سوى في فئة السيارات الفاخرة في العلامات التجارية الأخرى.

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طرز جديدة



بشأن أداء سوق السيارات بشكل عام قال دالماو «نثق في إمكانات مجموعة الطرز التي نسعى إلى تقديمها لعملائنا في المنطقة، وذلك رغم التحديات التي يواجهها قطاع السيارات بالكامل، كما نخطط لطرح طرز جديدة في العام الجاري من شأنها تنويع معروض الشركة من السيارات، مع الاستمرار في التركيز على متطلبات العملاء عن كثب وقد شهد سوق الشرق الأوسط بضع سنوات عصيبة نتيجة لتراجع الأوضاع الاقتصادية في الفترة الماضية. لكن بالتطلع إلى الأمام، هناك مؤشرات بأن اقتصاد المنطقة سيحقق نمواً ثابتاً على مدار الأعوام القادمة، أما على الصعيد العالمي، تحتل «فولكس واجن»مركزاً قوياً في السوق؛ ففي عام 2019، استحوذنا على حصص سوقية ضخمة عززت وضعنا في السوق العالمي. وإن دل ذلك على شيء فإنه يدل بوضوح على قوة علامتنا التجارية وقدرة منتجاتنا وخدماتنا على التنافس».

أما بالنسبة لتوجهات المستهلكين فقد لفت دالماو إلى أنه ونظراً لتردي الأوضاع الاقتصادية على مستوى العالم، تواجه جميع القطاعات الاقتصادية تحديات كبيرة في السوق في الوقت الحالي. ومع ذلك، فإننا على يقين من قدرتنا على الاستمرار في ترسيخ وضعنا في السوق من خلال مجموعة طرزنا الكبيرة، وشبكة وكلائنا، ورؤيتنا التي تركز على العميل أولاً.

خلال العام الماضي، طرحنا ثلاثة طرز جديدة ومحدثة في السوق. كما ركزنا العام الماضي، في «فولكس واجن»، على سيارة تيرامونت سباعية المقاعد، وما زالت الإمكانيات الكبيرة لهذا الطراز تكشف لنا عن نفسها. وسنظل نركز على فئة السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات، إذ نهدف إلى تقديم طرز جديدة ضمن هذه الفئة.



«تيرامونت» تلبي متطلبات العائلة



طرحت «فولكس واجن» سيارة «تيرامونت» الرياضية القوية الجديدة متعددة الاستعمالات بسبعة مقاعد، حيث تعتبر السيارة مثالية للعائلات بفضل تصميم مقصورتها المجهزة بسبعة مقاعد، وإمكانية الدخول والخروج من الصف الثالث للمقاعد بمنتهى السهولة حتى عند وجود مقعد الأطفال ما يوفر مساحة تتسع لجميع أفراد العائلة.

واعتمدت تيرامونت سباعية المقاعد على أحدث مفاهيم التصاميم التي تتبناها «فولكس واجن» لإبداع سيارة ذات مظهر جريء ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات، فيما يحافظ التصميم العصري القوي على جميع التفاصيل الكلاسيكية والخطوط الواضحة التي تمتاز بها العلامة التجارية.

كما ترتكز هندسة تيرامونت على مصفوفة الوحدات العرضية التي ابتكرتها «فولكس واجن» ونالت جوائز مرموقة حيث يبلغ طول السيارة 198.3 بوصة وعرضها 78.3 بوصة وارتفاعها 70 بوصة، وهذا ما يجعل تيرامونت السيارة الأكبر من أي سيارة تعرضها «فولكس واجن» للبيع في منطقة الشرق الأوسط.

وتتوقع «فولكس واجن» الشرق الأوسط أن تلقى هذه السيارة الرياضية بسبعة مقاعد استحسان العملاء بفضل تصميمها الذي يلائم متطلبات الحياة اليومية للعائلات وسعرها المنافس مقارنة بالسيارات الأخرى المتوفرة في السوق.