شكرا لقرائتكم خبر عن 10 وسطاء يسيطرون على 76% من تداولات سوق دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
استحوذت 10 شركات وساطة بسوق دبي المالي على 76% من إجمالي تداولات المستثمرين خلال يوليو/تموز، بما يعادل 7.5 مليار درهم (بيعاً وشراء)، وفقاً لتحليل ”الخليج 365” لبيانات السوق.
وبحسب التحليل فقد بلغ نصيب 21 شركة وساطة من قيمة التداولات نحو 2.18 مليار درهم، شكلت 24% من إجمالي السيولة في السوق.
وتصدرت «المجموعة المالية هيرميس الإمارات»، شركات الوساطة من حيث القيمة المتداولة خلال يوليو/تموز، بنحو 1.16 مليار درهم، شكلت 12.8% من إجمالي سيولة السوق. وجاءت «بي إتش مباشر للخدمات المالية» في المركز الثاني بنحو 1.14 مليار درهم، بنسبة 12.61% من الإجمالي، ثم «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 982.8 مليون درهم، بنسبة 10.83%، ثم «الرمز كابيتال» 719.1 مليون درهم، بنسبة 7.9%، ثم «ميناكورب» 670 مليون درهم، بنسبة 7.4%.
وبلغت تداولات المستثمرين المنفذة عبر شركات الوساطة في سوق دبي خلال يوليو 2020 نحو 9.07 مليار درهم، بيعاً وشراء، بتداول 10.7 مليار سهم، عبر 152 ألف صفقة.
وسجلت شركات الوساطة في سوق دبي المالي خلال يوليو/تموز 754 حساباً جديداً للمستثمرين، ليرتفع إجمالي الحسابات الجديدة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنحو 5074 حساباً، وفقاً لبيانات إدارة السوق.
وشهدت «بي إتش مباشر للخدمات المالية» من يناير/كانون الثاني، حتى يوليو/ تموز 2020، نحو 762 حساباً، ثم «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 660 حساباً، ثم «المجموعة المالية هيرميس» 436 حساباً، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» 355 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» 281 حساباً.
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