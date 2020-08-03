شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفصاحات الغامضة» تسمح للشائعات بالتحكم في التداولات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: مهند داغر

في الوقت الذي اعتمدت فيه هيئة الأوراق المالية والسلع مؤخراً مبادرة لتوحيد نماذج إفصاح موحدة للشركات المدرجة في أسواق الدولة، وقامت بتعميم النماذج الموحدة على كل من الشركات المدرجة والأسواق المالية، قال خبراء ل«الخليج»:«إن بعض الإفصاحات بحاجة إلى تحسين لتكون أكثر وضوحاً، خاصة أن بعضها يأتي متأخراً بعد أن يتجاوب السهم سلباً أو إيجاباً بأسعار معينة».

وطالب الخبراء بأن تكون الإفصاحات مفهومة لجميع فئات المستثمرين، وتشديد الرقابة على الإفصاحات، محذرين من الإفصاحات المبطنة التي تفتقر إلى الوضوح، الأمر الذي سيسمح للشائعات بالتحكم في التداولات.

وأوضحوا أن بعض الإفصاحات يكون الهدف من ورائها مصالح شخصية، بحيث توهم المستثمر الخارجي بأن هذه الشركة واعدة، مما يدفعه إلى شراء أسهمها، في الوقت الذي يجرم فيه القانون أي جهة بالامتناع عن الإفصاح أو الاحتفاظ بالمعلومة لنفسه، كما أن توقيت الإفصاح لا يقل أهمية عن محتواه.





إفصاحات مرتبطة بمصالح



قال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في «الظبي كابيتال»: هناك إفصاحات موسمية نموذجية من توزيعات أرباح واجتماعات مجالس الإدارات والقرارات التي يتم اتخاذها، وقد وصلنا إلى طريقة معينة مقبولة للجميع في عملية الإفصاح، لكن هناك إفصاحات تحتاج إلى تحسين وهي غير اعتيادية، بمعنى أنها غير مرتبطة بتوزيعات الأرباح، بقدر ارتباطها بمستثمر استراتيجي، أو بشركة تريد أن تبيع أصول بمبلغ كبير قد يكون له أثر على الميزانية، أو شركات تريد أن تتحول من عامة إلى خاصة أو العكس.

وأوضح ياسين أن هذا النوع من الإفصاحات يحتاج إلى تمعن وتدخل أكبر من الجهات المختصة (هيئة الأوراق المالية والسلع والأسواق) بصفتهم المسؤولين عن تنظيم الشركات وإدراجها وحماية المستثمرين.



مستوى مفهوم



وأشار إلى أن المستثمرين أنواع.. منهم من يمتلك الخبرة وكذلك المؤسساتي والمستثمر الصغير.. واليوم ما نحتاج إليه من هذه الشركات أن يكون مستوى الإفصاح مفهوم لجميع الفئات الاستثمارية، ولا يعتمد على أنه يتكلم مع جهة استثمارية عمرها أو خبرتها 100 سنة استثمارية على سبيل المثال.

وأضاف:«إذا كان هناك شركات تفكر في عملية التحول من مساهمة عامة إلى خاصة، فيعتبر ذلك قراراً استراتيجياً بحاجة إلى أن يتم الإفصاح عنه من الشركة نفسها أولاً قبل الإفصاح عنه من الجهة الثانية، وإذا كان في هذه الجهة المرتبطة بالإفصاح جهة مرتبطة بالشركة المساهمة سواء عضو مجلس إدارة أو إدارة تنفيذية، فمسؤولية ووضوح الإفصاح مهمة جداً بهذا الخصوص.

وقال ياسين:« إذا امتلك المستثمر الواحد في شركة معينة 60% فهذا لا يعني أن الشركة أصبحت مساهمة خاصة به، وإذا كان هذا المستثمر أو الجهة المرتبطة به تبحث عن عملية زيادة أو بيع حصة في الشركة أو تداول وبيع أراضٍ ما بين الشخص المطلع والشركة.... فكلها يجب أن تكون فيها إفصاحات واضحة، بحيث لا ننتظر من المستثمرين القيام بالبحث والتمحيص من أجل معرفة أن إحدى هذه الشركات التي تقوم بعمليات الاستحواذ تابعة لرئيس مجلس الإدارة.



رقابة



وشدد ياسين على ضرورة أن تكون رقابة أكبر على إفصاحات الشركات التي لها تأثير على سعر وحركة السهم، ويجب على الأقل إيقاف التداول على هذا السهم حتى تدرك الهيئة أو الأسواق أن الإفصاح يصل إلى المستوى المطلوب، والذي يعطي الجميع فرصة متوازنة وعادلة لكي يستفيدوا من هذا الخبر ويأخذوا قراراً استثمارياً بناء على ذلك.

وأشار ياسين إلى قرارات أخرى متعلقة ببيع حصة كبيرة أو أصل له أثر كبير على أرقام الشركة ونجد أن سهم الشركة تحرك ويتبعه إفصاح، الأمر الذي يتطلب وضوحاً أكبر في هذا النوع إذا ما كان هناك عرض (متى قدم هذا العرض وصلاحيته ومتى سيتم اتخاذ قرار من مجلس الإدارة بخصوص العرض؟)... ومن هنا يجب أن نضع فترة زمنية محددة لمدى صلاحية مثل هذه العروض.

وأشار ياسين إلى وجود إفصاحات أخرى تتطلب وضوحاً أكثر والمتعلقة بتوزيعات الأرباح ودخول مستثمر استراتيجي أو بيع حصة استراتيجية، بحيث يتم وقف التداول على السهم قبل الإفصاح عن هذه المعلومات.

وأضاف: «عندما يصدر الإفصاح يجب أن يتم التمعن به ودراسته، إذا كان يتطلب إيضاحاً أكثر بحيث يبقى السهم موقوفاً عن التداول ليتم الضغط على مجلس الإدارة للإفصاح عن جميع المعلومات اللازمة ومن ثم يعاد إلى التداول.

واعتبر ياسين الإفصاحات المبطنة التي تفتقر إلى مدة زمنية ومبلغ واضح أو التزام معين، ستسمح للإشاعات التحكم بالتداولات، مما يؤدي إلى رفع حركة التذبذب بالأسهم وقد تأتي التداولات لمصلحة طرف على حساب آخر، ويؤثر هذا الأمر في مصداقية الأسواق المالية وسمعتها.



شفافية

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وأكد المحلل المالي عميد كنعان أن الإفصاحات جزء مهم من شفافية الأسواق، لذا يجب توفر نموذج معين للإفصاحات، خاصة أن الكثير من الإفصاحات مبهمة وغير واضحة ولا تتحدث عن أرقام، كما أن توقيت الإفصاح لا يقل أهمية عن محتواه، في وقت نجد أن السهم يتجاوب بأسعار معينة إيجاباً أو سلباً ومن ثم يأتي الإفصاح متأخراً.

وذكر كنعان بأن بعض الإفصاحات تحمل طابعاً معنوياً أكثر منه مادياً أو مؤثراً في ميزانية الشركة، ونرى ممارسات على سهم معين في مقابل إفصاح متأخر لتبرير ما حدث سواء كان سلباً أم إيجاباً.

وطالب كنعان بضرورة إعادة تنظيم الإفصاحات وعدم الاكتفاء بنشرها فقط أو بالمفردات العامة التي تزيد الأمر إبهاماً، وإنما بإيجاد نموذج فحواه معبر وكذلك الأثر المالي إن وجد، مما سيزيد من الشفافية من خلال إظهار المعلومات الكاملة، كما يجب أن تكون متابعة لمعرفة مدى صدقية الإفصاحات.



سمعة الأسواق



وقال المستشار القانوني محمد شعبان:«إن موضوع الإفصاحات لا يمس فقط المستثمر بقدر ما يمس أيضاً سمعة الأسواق، معتبراً أن المشكلة تكمن في مستثمر كبير يتعمد إظهار نتائج لأهداف أو مصالح شخصية لرفع قيمة الشركة أو سعر السهم عبر الإفصاحات الغامضة، مما يوهم المستثمر الخارجي بأن هذه الشركة واعدة ولديها مستقبل جيد، ويدفع مستثمرين آخرين إلى الدخول لأسهم الشركة بناء على الإفصاحات الغامضة والمبالغ فيها في كثير من الأحيان.

وطالب شعبان مجالس إدارات الشركات بأن تكون الإفصاحات في غاية الدقة ومبنية على أسس واقعية وحقيقية، إلى جانب الوعي لدى المستثمر، مع أهمية تطبيق إجراءات صارمة من قبل الجهات المختصة حيال أي شركة تقوم بالإعلان عن إفصاح غامض ولا يستند إلى وقائع ويكون الهدف منه مصلحة شخصية أكثر من المصلحة العامة.

وأضاف بأن المستثمر الخارجي يتضرر أكثر من المستثمر الداخلي بسبب هذا النوع من الإفصاحات، لاسيما في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها الأسواق، وقد تعطي انطباعاً عبر محاولات تهدف إلى التضخيم في أوضاع الشركة للمحافظة على سعر السهم.



إطار قانوني



واستناداً إلى الشكل القانوني، ذكر شعبان بأن الإفصاحات أخذت حيزاً كبيراً في الأنظمة التابعة لهيئة الأوراق المالية والسلع، مبيناً أن هذه الأنظمة فصلت موضوع الإفصاح بشكل عادل وكافٍ، لأن تعريف الإفصاح عبارة عن معلومات جديدة وغير متداولة إلا عند فئة قليلة من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، كما أن هذه المعلومات الحساسة ذات طبيعة خاصة تؤثر في حركة السهم.

وتابع: يجب أن تقوم الشركات بالإفصاح عن أي تصرفات، علماً أنه من الممنوع أصلاً حسب القانون أن يقوم الشخص المعني بالامتناع عن الإفصاح أو الاحتفاظ بالمعلومة لنفسه، وهنا يكمن دور الهيئة في إبطال هذه التصرفات في حال لم يتم الإفصاح عن المعلومات المهمة والجوهرية.

وأوضح أن قانون هيئة الأوراق المالية والسلع يجرم المعلومات غير الصحيحة والتي تؤثر في قيمة السهم، أو تؤثر في تصرفات المستثمرين سواء بالدخول أو الخروج، فهناك عقوبات على الجهات التي تقوم بالتأثير أو التضليل وتعطي معلومات غير صحيحة، وقد تصل هذه العقوبات حد السجن. مؤكداً أن الهيئة ومجلس الإدارة والمستثمر يعتبرون مثلّثاً مهماً للسوق المالي.

وشدد على إلزام الشركات بإظهار المعلومات بطريقة واضحة بدون غموض، ضارباً مثالاً على شركة مدرجة أفصحت عن أن مجلس إدارة سيقوم بمناقشة فرصة استثمارية، من دون ذكر النتائج التي ستترتب على هذه الفرصة خاصة وأنه سيتم تحويلها إلى الجمعية العمومية للنقاش، وهذا مثال على الإفصاح الغامض والذي يحتاج إلى شرح وتوضيح أكثر.



التوقيت



المحلل المالي وضاح الطه، أكد أن الإفصاح أداة مهمة ليس فقط للمستثمر وإنما للمستثمر المحتمل أيضاً، وهي جزء مهم للحوكمة في الأسواق وأداة فعالة لمصالح المستثمرين، ويجب أن تُولى باهتمام من مجالس الإدارات نفسها ويتم مراجعتها بشكل دوري، الأمر الذي يتطلب تطوير نظام الإفصاحات على مستوى الشركة، ولا يقتصر الأمر على الصياغة، بل توقيت الإفصاح والأمور المتعلقة بالبيانات المالية.

ودعا الطه إلى إيجاد طريقة معينة لإظهار التغيير في المركز المالي وصافي الدخل والاحتساب على نتيجة الأعمال، إلى جانب الدقة في الترجمة سواء من اللغة العربية إلى الإنجليزية أو العكس، بحيث لا يكون هناك فروق في إعادة الصياغة والمصطلحات.

وبين أهمية أن يذكر مقدار التغيير الهيكلي في الشركة من خلال الإفصاح، سواء كان ذلك اندماجاً أو استحواذاً أو تغيير اسم أو زيادة أسهم، مع ضرورة إلزام الشركات بنموذج إفصاح يجبرها على إبراز المحاور الإيجابية التي يفصح عنها مثل مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها والتغيير في الملكية والعائد على السهم الواحد للمساهمين.

وشدد على تخصيص نموذج إفصاح لكل قطاع من الأسهم، لما تحمله هذه القطاعات من خصوصية معينة، بعيداً عن البيانات الصحفية للشركات المدرجة والتي تكون غالباً انتقائية في العناوين وتخفي أرقاماً لا تكاد تكون مهمة في هذه البيانات التي تنتجها شركات العلاقات العامة.



عبيد الزعابي: نسعى إلى تعزيز الشفافية بتوحيد نماذج الإفصاح



قال د. عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: «إن مبادرة توحيد نماذج إفصاح موحدة للشركات المدرجة في أسواق الدولة من شأنها أن تسهم في الارتقاء بمستوى خدمة المستثمرين والمتعاملين في السوق بما يضمن تحقيق الجودة في الإفصاحات المنشورة على مواقع الأسواق المالية نتيجة لتوحيد الإفصاحات الصادرة عن الشركات المدرجة في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، وكذلك تعزيز تنافسية الأسواق المالية».

وأضاف:«تهدف مبادرة توحيد نماذج الإفصاح إلى رفع كفاءة وجودة الإفصاح والشفافية والتأكد من عدم إغفال الإفصاح لأية معلومات مهمة يتوجب تضمينها في الإفصاح، وكذلك عدم وجود اختلافات كبيرة في الإفصاحات بين الشركات المدرجة في السوق الواحد أو بين الشركات المدرجة في السوقين». وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن «الهيئة ستقوم بعقد ورش توعية خاصة لشرح المحتوى المطلوب لهذه النماذج والإجابة عن استفسارات الشركات بشأنها».

وقد قامت الهيئة بالتنسيق مع كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي من أجل توفير نماذج الإفصاح الموحدة المعتمدة باللغتين العربية والانجليزية على الموقع الإلكتروني لكل من السوقين.