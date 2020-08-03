11 سؤالاً حول السيارات الكهربائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ** كم تبلغ تكلفة شحن السيارة الكهربائية؟تعتمد تكلفة شحن السيارة الكهربائية على الطاقة الكهربائية المطلوبة لشحن بطارية السيارة، وذلك بدوره يعتمد على سعة البطارية واستخدام السائق لها. تبلغ تكلفة شحن السيارات في محطات الشحن العامة 29 فلساً لكل كيلووات ساعة (ك.و./ساعة).

** كيف يمكنني شحن سيارتي في المنزل؟يمكن تركيب أجهزة شحن السيارات الكهربائية في المنازل بعد عداد الكهرباء الخاص بالعقار، وتضاف الكهرباء المستخدمة في عملية الشحن إلى فاتورة الكهرباء المنزلية، وبنفس سعر التعرفة الكهربائية للاستهلاك السكني.

** كيف أسجل بطاقة الشحن الخاصة بسيارتي؟قم بزيارة أي من مراكز خدمة المتعاملين التابعة للهيئة لتسجيل سيارتك، والحصول على بطاقة الشحن. للاطلاع على ساعات العمل ومواقع مراكز خدمة المتعاملين

** كيف سأدفع فاتورة استخدام محطات الشحن؟يجب على المتعاملين الذين يرغبون باستخدام محطات الشحن الكهربائي، التسجيل في هيئة كهرباء ومياه دبي للحصول على بطاقة الشحن. ويتم ربط هذه البطاقة بحساب المتعامل، وتتم إضافة المبالغ المستحقة على الفاتورة بشكل شهري.

** ماذا يحدث إن نفدت البطارية قبل الوصول إلى المحطة؟تماماً كما هي الحال مع السيارة العادية، يتعين على السائق دائماً التأكد من أن بطارية سيارته مشحونة بما يكفي لإكمال الرحلة. وتوفر السيارات الكهربائية معلومات للسائق حول متوسط المسافة التي تستطيع قطعها قبل نفاد الشحن.

** ما متوسط المسافة التي تقطعها السيارة؟يعتمد متوسط المسافة التي تستطيع السيارة الكهربائية أن تقطعها على سعة البطارية ونوع السيارة، ولكن بشكل عام، يمكن للسيارة الكهربائية أن تقطع مسافة تتراوح بين 120 إلى 400 كيلو متر.

** هل ستعمل محطات الشحن الكهربائية على مدار الساعة؟محطات الشحن الكهربائية الموجودة ضمن مراكز الهيئة ستكون متاحة خلال ساعات العمل الرسمية. أما نقاط شحن السيارات الموجودة ضمن محطات البترول والأماكن العامة، فسوف تكون متاحة على مدار الساعة.

** هل يمكنني استخدام البطاقات الائتمانية للدفع ؟لا توجد وسيلة للدفع في محطات الشحن. ولكن يتم إرسال فواتير شهرية للمستخدمين المسجلين، وبإمكانهم تسوية حساباتهم عبر أي من قنوات الدفع التي خصصتها الهيئة.

** هل يمكن لأي شخص استخدام محطات شحن السيارات؟محطات الشحن ستكون مفتوحة أمام جميع حاملي بطاقة الشاحن الأخضر التي يمكن الحصول عليها من خلال التسجيل في الهيئة وفتح حساب خاص لاستخدام محطات الشحن الكهربائية.

** كيف يمكنني معرفة أن سيارتي قد شحنت بالكامل؟قم بفحص لوحة عرض البيانات على محطة الشحن أو لوحة عرض البيانات المخصصة للسيارة الكهربائية، وسيظهر على كليهما ما يشير إلى انتهاء شحن السيارة الكهربائية.

** هل بإمكاني شحن البطارية حتى وإن لم تنفد الطاقة؟أجل باستطاعتك ذلك. نظام عمل البطارية في السيارة الكهربائية يعمل على تنظيم عملية تزويد البطارية بالطاقة بما يضمن إطالة العمر الافتراضي للبطارية.