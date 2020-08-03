شكرا لقرائتكم خبر عن أهم أنواع السيارات الكهربائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تيسلا روديستر
* تقطع مسافة 340 كم بدون توقف أو حاجة إلى شحن
* قوة حصانها 292 حصاناً وسرعتها تبلغ 200 كم في الساعة.
نيسان ليف
* بطارية بقوة 30 كيلووات / ساعة
* خالية من الانبعاثات لأكثر من 100 ميل أي ما يعادل حوالي (161 كيلومتراً )
* شاحن سريع حتى 80 % من عملية الشحن تستغرق 30 دقيقة
* البطارية المشحونة 100% كافية لمدة 6 ساعات
* محرك AC متزامن بقوة 80 كيلووات ويولد 107 أحصنة و254 نيوتن متر من عزم الدوران
رينو زوي
* تسير 300 كلم عندما تكون مشحونة 100% خالية من الانبعاثات 100%
* سرعتها تصل إلى 135 كلم في الساعة.
جاكوار سيارة «أي بيس»
* تسارع إلى 100 كيلومتر في الساعة بغضون 4.8 ثانية.
* يكفي شحن الكهربائية الواحدة لمسافة 470 كيلومتراً.
«بورشه تايكن»
* بطارية شحن تكفي لـ 400 كيلومتر للشحنة الواحدة.
* صفر إلى 100 كلم خلال 2.8 ثانية.
بي إم دبليو i3
* بطارية سعة 95 أمبير تقطع مسافة 200كم
* يولد المحرك الكهربائي قوة 125 كيلووات/170 حصاناً، كما يطور عزم دوران أقصى 250 نيوتن متر.
* تتسارع حتى 100 كلم/س في غضون 7.3 ثانية.
* شاحن بي إم دبليو الخاص BMW Wallbox إلى هذه النسبة في غضون ساعتين و45 دقيقة فقط.
فولكس فاجن up
* متوفرة بأكثر من نسخة للمحرك، النسخة الأولى وهي الأكثر تداولاً سعة 1.0 لتر بعدد 3 سلندرات قوة 89 حصاناً} التسارع من 0 إلى 96 كم في 10.0 ثوان
* السرعة تبلغ 185 كم/ ساعة
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