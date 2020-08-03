أهم أنواع السيارات الكهربائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تيسلا روديستر

* تقطع مسافة 340 كم بدون توقف أو حاجة إلى شحن

* قوة حصانها 292 حصاناً وسرعتها تبلغ 200 كم في الساعة.

نيسان ليف



* بطارية بقوة 30 كيلووات / ساعة

* خالية من الانبعاثات لأكثر من 100 ميل أي ما يعادل حوالي (161 كيلومتراً )

* شاحن سريع حتى 80 % من عملية الشحن تستغرق 30 دقيقة

* البطارية المشحونة 100% كافية لمدة 6 ساعات

* محرك AC متزامن بقوة 80 كيلووات ويولد 107 أحصنة و254 نيوتن متر من عزم الدوران



رينو زوي



* تسير 300 كلم عندما تكون مشحونة 100% خالية من الانبعاثات 100%

* سرعتها تصل إلى 135 كلم في الساعة.



جاكوار سيارة «أي بيس»

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* تسارع إلى 100 كيلومتر في الساعة بغضون 4.8 ثانية.

* يكفي شحن الكهربائية الواحدة لمسافة 470 كيلومتراً.



«بورشه تايكن»

* بطارية شحن تكفي لـ 400 كيلومتر للشحنة الواحدة.

* صفر إلى 100 كلم خلال 2.8 ثانية.



بي إم دبليو i3



* بطارية سعة 95 أمبير تقطع مسافة 200كم

* يولد المحرك الكهربائي قوة 125 كيلووات/‏170 حصاناً، كما يطور عزم دوران أقصى 250 نيوتن متر.

* تتسارع حتى 100 كلم/‏س في غضون 7.3 ثانية.

* شاحن بي إم دبليو الخاص BMW Wallbox إلى هذه النسبة في غضون ساعتين و45 دقيقة فقط.



فولكس فاجن up

* متوفرة بأكثر من نسخة للمحرك، النسخة الأولى وهي الأكثر تداولاً سعة 1.0 لتر بعدد 3 سلندرات قوة 89 حصاناً} التسارع من 0 إلى 96 كم في 10.0 ثوان

* السرعة تبلغ 185 كم/ ساعة