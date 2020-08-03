«تيك توك».. رسائل دعم من أمريكيين بعد تهديدات بحظره ومفاوضات لبيعه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بين التهديدات بالحظر على أعلى مستوى، والمفاوضات التي تراوح مكانها، يثير تطبيق «تيك توك» الذي يهاجمه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ويلقى رواجاً بين الشباب منذ 48 ساعة، حالة قلق بين احتمالات بيعه، أو إعادة شرائه، أو حظره.ومنصة الترفيه هذه التي تضم خصوصاً تسجيلات فيديو موسيقية قصيرة، يتابعها نحو مليار شخص في العالم. وقد تعززت شعبيتها خلال أشهر الحجر لمنع انتشار وباء «كوفيد-19».ومنذ بدء إطلاق التهديدات، يتداول المستخدمون رسائل دعم تعبر عن قلق ونصائح تقنية حتى لا تزول إمكانية الدخول إلى الموقع، (أو روابط باتجاه موقع إنستجرام)، وتسجيلات فيديو ساخرة.

رسائل تأييد



وعلى واحد من هذه التسجيلات الذي تمت مشاهدته 1,4 مليون مرة، تظهر سيدة وهي تدهن وجهها بطلاء برتقالي، وتبني جداراً من حجارة الآجر، مع عبارة «أنا أثناء محاولتي إقناع ترامب الإبقاء على تيك توك».

وبعد أسابيع من الشائعات والضغوط، أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس سيوقع أمراً رسمياً يلزم الشركة الأم الصينية، «بايتدانس»، بالانفصال عن هذا التطبيق باسم حماية الأمن القومي.

وفي الوقت نفسه، كشفت وسائل إعلام أمريكية عدة، أن مجموعة مايكروسوفت تجري مفاوضات أصبحت في مرحلة متقدمة لشراء التطبيق.

لكن ترامب أعلن، الجمعة، من على متن الطائرة الرئاسية، أنه «سيحظر تيك توك في الولايات المتحدة». وأوضح للصحفيين أنه لا يؤيد عملية إعادة شراء «تيك توك» من قبل شركة في الولايات المتحدة.

وتشتبه واشنطن في أن شبكة التواصل الاجتماعي هذه تقاسم بكين بياناتها. لكن إدارة التطبيق نفت ذلك مراراً.

وبدت إعادة التطبيق إلى الولايات المتحدة بفضل عملية استحواذ الحل الأمثل في نظر العديد من الجهات الفاعلة.

المفاوضات

إلا أن صحيفة «وول ستريت جورنال»، ذكرت، السبت، أن المفاوضات بين «مايكروسوفت»، و«تيك توك»، لم تحقق تقدماً بسبب معارضة الرئيس الأمريكي. وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات يمكن أن تحقق نتيجة، الاثنين.

وباتت الشركتان تنتظران الآن وضوحاً أكبر من البيت الأبيض.

«نحن هنا لنبقى»

Advertisements

كتب مسؤول الأمن السابق في «فيسبوك»، أليكس ستاموسن الباحث حالياً في جامعة ستانفورد «أصبح الأمر يبدو غريباً». وأضاف أن «عملية بيع بالكامل لشركة أمريكية كانت تعتبر حلاً جذرياً قبل أسبوعين يمكن أن تهدئ القلق المنطقي بشأن حماية البيانات».

وأضاف ستاموس في تغريدة على تويتر «إذا قتل البيت الأبيض ذلك (عملية الشراء)، فسنعرف عندها أن الأمر لا يتعلق بالأمن القومي».

وبانتظار الحظر الذي أعلنه الرئيس الأمريكي تطرح تساؤلات، ويسود شعور بالقلق.

وظائف إضافية

وقالت فانيسا باباس، مسؤولة فرع «تيك توك» في الولايات المتحدة، في تسجيل وضع، السبت، على التطبيق، وموجه إلى مستخدميه «نحن هنا لنبقى». وأضافت «سمعنا عن دعمكم الكبير، ونريد أن نقول لكم شكراً»، مؤكدة «نحن لا ننوي الرحيل».

وأكدت أنها تعتز بالموظفين الأمريكيين الـ1500 ووعدت بإحداث «عشرة آلاف وظيفة إضافية في هذا البلد في السنوات الثلاث المقبلة».

الخاسر الأكبر

قال دانيال كاسترو، نائب رئيس مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار التي تتبنى عادة مواقف قريبة من آراء مجموعات التكنولوجيا الكبرى، إن «الولايات المتحدة ستكون الخاسر الأكبر من حظر تيك توك».

وأوضح أن «ملايين الأمريكيين، بمن فيهم عدد كبير من مؤيدي ترامب، يستخدمون التطبيق لابتكار محتويات، وتقاسمها».

وتابع أن «كل خوادم التطبيق تقع خارج الصين، وليس هناك أي دليل على أنه يشكل تهديداً للأمن القومي».

وكانت الشبكة حاولت في الأشهر الأخيرة أن تبرهن على أن هويتها وممارساتها ما زالت مرتبطة بشكل متين بالولايات المتحدة.

فقد علقت في بداية يوليو/ تموز نشاطها في هونج كونج بسبب قانون الأمن القومي الجديد الذي وسّع صلاحيات الشرطة، خاصة في ما يتعلق بالرقابة.

جاء ذلك ضمن توجه اتبعته شبكات التواصل الاجتماعي العاملة انطلاقاً من كاليفورنيا، إذ أعلنت «فيسبوك»، و«يوتيوب» (جوجل)، و«تويتر»، إيقاف تلقي طلبات لتوفير معلومات حول مستخدمين من هونج كونج، احتراماً لحرية التعبير.

لكن ذلك لم يكن كافياً لإقناع الإدارة الأمريكية. (أ ف ب)