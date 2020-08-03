ارتفاع إنتاج النفط الروسي في يوليو يتجاوز هدف «أوبك بلس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوردت وكالة إنترفاكس للأنباء، نقلاً عن بيانات لوزارة الطاقة الروسية، أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز زاد إلى 9.37 مليون برميل يومياً في يوليو/تموز، متجاوزاً هدف إنتاج البلاد بموجب اتفاق عالمي.

وكان الإنتاج 9.32 مليون برميل يومياً في يونيو/حزيران. ومن المقرر أن يبدأ في أغسطس/آب، تقليص تخفيضات الإنتاج المتفق عليها بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ومنتجين كبار آخرين من بينهم روسيا.

وبالأطنان، ارتفع إنتاج النفط ومكثفات الغاز الروسي إلى 39.63 مليون طن في يوليو/تموز، من 38.16 مليون في يونيو/حزيران، حسبما ذكرته إنترفاكس.

وبموجب اتفاق «أوبك بلس»، تعهدت موسكو بخفض إنتاجها إلى حوالي 8.5 مليون برميل يومياً بين مايو/أيار، ويوليو/تموز، لدعم أسعار النفط.

وتنتج روسيا عادة ما بين 700 و800 ألف برميل يومياً من مكثفات الغاز. ويعني ذلك أنه باستبعاد مكثفات الغاز، تكون روسيا قد أنتجت حوالي 8.57 إلى 8.67 مليون برميل يومياً من النفط الخام في يوليو/تموز.

ويبدأ تقليص التخفيضات من أغسطس/آب، بفضل تعافٍ في أسعار النفط. وقالت روسيا إنها ستزيد إنتاجها النفطي 400 ألف برميل يومياً.

وبلغت صادرات النفط الروسية إلى خارج الاتحاد السوفييتي السابق 15.72 مليون طن في الشهر الماضي، منخفضة 27.1%، مقارنة مع يوليو/تموز 2019. ويعادل ذلك 3.72 مليون برميل يومياً، بحسب وكالة إنترفاكس.

وقالت الوكالة أيضاً، إن إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي سجل 50.33 مليار متر مكعب في يوليو/تموز، بانخفاض 7.9%، عنه قبل سنة.

(رويترز)