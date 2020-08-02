شكرا لقرائتكم خبر عن التوجه نحو عالم مستدام بعد جائحة «كوفيد-19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

جاءت جائحة فيروس كورونا، لتقدم للعالم فرصة لا تتكرر لتسريع التحوّل إلى نظم اقتصادية أكثر استدامة.

في غضون بضعة أشهر من انتشاره، فرض فيروس كورونا قيوداً لم تكن في الحسبان على حرياتنا وأسلوب حياتنا.

ونتيجة لإجراءات الإغلاق والحظر التي فرضت في مختلف أنحاء العالم، انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 17%. وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن ينعكس ذلك في انخفاض قدره 8% على مدار العام في انبعاثات الغازات الصناعية المسببة للاحتباس الحراري بالمقارنة مع عام 2019.

ولكن نظراً لارتباط هذا الانخفاض بتوقف الأعمال التجارية والنشاط الاجتماعي بشكل شبه كامل، فإنه لا يمثل في الواقع المستقبل المستدام الذي نسعى إلى تحقيقه، ولا يمكننا بأي شكل من الأشكال أن نرى في هذا الوباء أمراً جيداً بالنظر إلى حجم الدمار الذي تسبب به على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

لكننا قادرون مع ذلك على استخلاص دروس قيّمة منه. ففيروس كورونا يبين التبعات المترتبة على فشلنا في المضي قدماً نحو نظم اقتصادية أكثر استدامة - حيث ارتبطت زيادة طفيفة في تلوث الهواء بزيادة قدرها 8% في معدلات الوفيات الناجمة عن الوباء - ويوضح حجم التحول المنهجي اللازم لإيقاف الزيادة المستمرة في درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية بحسب اتفاقية باريس 2015.

لإيقاف الزيادة في درجات الحرارة لتبلغ أقصاها 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية، بيَّن برنامج الأمم المتحدة للبيئة الحاجة إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 7.6% سنوياً حتى عام 2030.



قضايا متشابكة



وصف البنك الدولي جائحة كوفيد-19 ب «الصدمة الأشد ضرراً على الاقتصاد العالمي في زمن السلام خلال هذا القرن»، متوقعاً انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 5.2% هذا العام. وفي الوقت الذي نواجه فيه حالة متواصلة من التقلبات نتيجة للركود العالمي المطول وتقلبات أسعار النفط؛ من الأجدى لنا اليوم دعم البنية التحتية المتجددة، نظراً لما ستشكله من مصدر غني للوظائف في القطاع العام.

وترى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن الاستثمار في هذا المجال من شأنه أن يقود إلى التعافي من خلال تحقيق مكاسب في الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم بقيمة 98 تريليون دولار من الآن وحتى 2050.

تتمتع الإمارات بوضع جيد يسمح لها بالاستفادة من هذا الاتجاه، ولا سيما في ظل الإنجازات التي حققتها المنطقة حتى الآن في مجال التحول إلى الطاقة المستدامة.

حيث تسعى دبي إلى توليد 75% من طاقتها من مصادر نظيفة بحلول عام 2050. ومنذ نهاية عام 2019، قامت الحكومة بتركيب ألواح للطاقة الشمسية الكهروضوئية أثمرت عن تزويد 10% من منازل المواطنين بالطاقة الكافية، فضلًا عن مصابيح التوفير وأجهزة توفير المياه، لترشيد استهلاك الكهرباء والماء.

أما المملكة العربية السعودية، فتعمل على تنويع مصادر الطاقة في إطار برنامجها الوطني للطاقة المتجددة الذي يشكل جزءاً من رؤية السعودية 2030.

بالاستفادة من الخطوات التي تم اتخاذها والالتزام بخطة التعافي «الخضراء» التي تعطي الأولوية لتعزيز الطاقات المستدامة من خلال بناء شبكة شاملة من مرافق شحن السيارات والمزيد من محطات الطاقة النووية التي تهدف إلى تعزيز موارد الطاقة المتجددة، فإننا سنقطع شوطاً طويلاً نحو تحقيق أهدافنا في مجال الطاقة المستدامة ودعم الاقتصاد.

نستذكر هنا عبارة ونستون تشرشل الشهيرة التي قالها إبّان تشكيل الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية: «لا تهدر أبداً الفرصة التي تتيحها أي أزمة».

فإذا طبقنا الأمر ذاته على أزمة كوفيد-19، قد يكون بوسعنا تحقيق شيء ذي قيمة دائمة واستخلاص دروس مفيدة من هذه الجائحة، فضلاً عن تسريع الانتقال نحو مستقبل يضع رفاه كوكبنا وشعبه على قمة أولوياته، وهذا أقل ما يمكننا فعله لأجيال المستقبل.

* محلل مالي معتمد، الرئيس الإقليمي

لمعهد المحللين الماليين المعتمدين