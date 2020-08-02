«الإمارات» تعيد تشغيل 50% من شبكتها العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

تشغل «طيران الإمارات» 12 وجهة جديدة خلال أغسطس/ آب الجاري، لترفع العدد الإجمالي لوجهاتها حول العالم إلى 68 وجهة حتى منتصف الشهر، ما يوسع خيارات السفر بسهولة وسلامة عبر دبي بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وإفريقيا، ومن المتوقع أن تعلن الناقلة عن وجهات جديدة لها خلال أغسطس.

وتشغل طيران الإمارات رحلاتها اعتباراً من الأول من أغسطس الجاري إلى كل من أديس أبابا ودار السلام وسيشيل وستوكهولم وكلارك، كما تشغل رحلاتها اعتباراً من اليوم 2 أغسطس إلى نيروبي وبراغ وساو باولو، وفي 4 أغسطس تشغل الناقلة رحلاتها إلى أوسلو، كما تشغل إلى بغداد والبصرة اعتباراً من 10 أغسطس، وبوسطن اعتباراً من 15 أغسطس.

وأعادت «طيران الإمارات» بناء شبكتها بشكل تدريجي خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد تعليق رحلات الركاب من وإلى دولة الإمارات. واستأنفت الناقلة خدمات الركاب المنتظمة إلى 9 وجهات من 21 مايو/ أيار 2020 إلى كل من لندن هيثرو وفرانكفورت وباريس وميلانو ومدريد وشيكاغو وتورنتو وسيدني وملبورن.

ومع رفع القيود على حركة الركاب العابرين (الترانزيت)، وفرت طيران الإمارات من 15 يونيو الماضي خدمات ركاب إلى 16 مدينة أخرى على طائراتها «البوينج 777-300ER» وارتفع عدد المحطات التي تغطيها طيران الإمارات على رحلات الشحن المنتظمة من دبي إلى 29 مدينة.

وشغلت الناقلة في يونيو/ حزيران 2020 رحلاتها إلى 10 مدن إضافية هي كولومبو وسيالكوت وأوكلاند وبيروت وبروكسل وهانوي ومدينة «هو شي منه» وبرشلونة وواشنطن العاصمة ليرتفع إجمالي وجهاتها المتاحة للمسافرين إلى 40 مدينة.

وأضافت الناقلة خدمات ركاب منتظمة خلال يوليو/ تموز إلى 7 وجهات، ثم رفعت عدد محطاتها إلى 52 مدينة.

وأعادت طيران الإمارات تشغيل طائرتها العملاقة «A380» لخدمة رحلتها اليومية إلى أمستردام.



علاج «كوفيد-19»

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وتقدم طيران الإمارات تغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة ب«كوفيد-19» مجاناً لعملائها بغض النظر عن وجهتهم أو الدرجة التي يسافرون عليها، وتسري هذه التغطية على جميع العملاء الذين يسافرون على رحلات الناقلة حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 (اكتمال الرحلة الأولى في أو قبل 31 أكتوبر 2020). وسوف تبقى التغطية سارية لمدة 31 يوماً بدءاً من سفر أول قطاع من الرحلة، ما يعني أن العملاء يمكنهم الاستمرار في الاستفادة من هذا الضمان حتى لو تابعوا سفرهم إلى مدينة أخرى بعد وصولهم إلى وجهتهم مع طيران الإمارات. ولا يحتاج العملاء إلى التسجيل أو ملء أي نماذج قبل سفرهم، كما أنهم غير ملزمين باستخدام التغطية.



تدابيرصحية



وطبقت طيران الإمارات عدة تدابير لضمان صحة وسلامة المسافرين، بما في ذلك توزيع علبة معدات وقاية تحتوي على أقنعة وقفازات ومعقم يدين ومناديل مطهّرة مجاناً لجميع العملاء. ويجري مطار دبي الدولي أيضاً عمليات تنظيف وتعقيم مكثفة لجميع مرافق المبنى.

وتشغل طيران الإمارات أسطولاً حديثاً، حيث تعمل مرشحات هواء HEPA المتقدمة في كل طائرة على إزالة 99.97٪ من الفيروسات والغبار والمواد المسببة للحساسية والجراثيم من أجواء المقصورة، ما يوفر بيئة نظيفة وآمنة للركاب. وتخضع كل طائرة في نهاية رحلتها وهبوطها في دبي لعمليات تنظيف وتطهير مكثفة لضمان السلامة.