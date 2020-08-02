9.4 مليار دولارخسائر «إكسون موبيل» و«شيفرون»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت «إكسون موبيل» عن خسائر بقيمة 1,1 مليار دولار في الربع الثاني، وهي الأكبر منذ دمج إكسون موبيل في 1999.

في الأثناء تكبدت «شيفرون» خسائر بقيمة 8,3 مليار دولار خلال الفترة نفسها بعد أن خفضت قيمة الأصول وفق توقعات بأن أسعار السلع ستبقى منخفضة لفترة أطول.

وشملت هذه الأرقام تخفيضاً لقيمة الأصول في فنزويلا.

وحذر مايك ويرث الرئيس التنفيذي ل«شيفرون» من أن الظروف الاقتصادية الضعيفة قد تنعكس سلباً على نتائج المجموعة خلال الفصل الثالث بسبب «التراجع الكبير» في الطلب على المنتجات البترولية.

وأضاف: نظراً لعدم وضوح الرؤية للتعافي الاقتصادي والعرض الكبير للنفط والغاز، خفضنا توقعاتنا المتعلقة بأسعار منتجاتنا ما أدى إلى خفض قيمة الأصول ونفقات أخرى.

وأعلن المدير المالي لدى «شيفرون» بيار بريبر خلال مؤتمر عبر الهاتف: لا يمكننا التكهن بالآفاق المستقبلية، موضحاً أن الشركة تستعد لسيناريو سعر نفط «منخفض لفترة أطول».