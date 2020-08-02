شكرا لقرائتكم خبر عن «أمازون» تعتزم توفير الإنترنت عبـــر 3 آلاف قمـــر صنـاعــــي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «أمازون» الأمريكية أنها تعتزم استثمار 10 مليارات دولار في مشروع لتوفير شبكة الإنترنت عبر الفضاء، بعد مصادقة هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية على نشر أكثر من 3 آلاف قمر صناعي في المدار الأرضي المنخفض، وكشفت المجموعة الأمريكية أنها تخطط للمضي قدماً في «مشروع كويبر»، أحد الأنظمة الرامية إلى توفير الإنترنت للزبائن من دون أى توصيلات أرضية.
ويهدف «مشروع كويبر» إلى توفير خدمة إنترنت فائقة السرعة بواسطة الأقمار الصناعية في الولايات المتحدة، ولاحقاً في مختلف أنحاء العالم، ويمكن أن يصل المشروع بشبكة الإنترنت التجهيزات اللاسلكية وشبكات اتصالات الجيل الخامس، حسب سكاى نيوز.
ولم تحدد «أمازون» أي جدول زمني للمشروع، لكنها كشفت أنها ستبدأ بنشر 3236 قمراً صناعياً بعد موافقة هيئة الاتصالات الفيدرالية على المشروع.
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