شكرا لقرائتكم خبر عن «بريتش إيرويز» تخفض رواتب طياريها والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق طيارو الخطوط الجوية البريطانية «بريتش إيرويز» على خطة لخفض رواتبهم مؤقتاً 20%؛ للحد من عمليات الصرف؛ بحيث لا تشمل سوى 270 منهم، وفق ما أعلنت نقابة الطيارين. وأعلنت الشركات المنافسة ل«بريتش إيرويز» وأبرزها: «ايزي جت» و«فيرجين اتلانتيك»، والأيرلندية «راين اير» إلغاء آلاف الوظائف. وأظهرت دراسة أن 70 ألف وظيفة تبقى مهددة خلال الأشهر المقبلة في قطاع الطيران في المملكة المتحدة. (أ ف ب)

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