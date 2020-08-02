شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تحظر الرحلات الجوية إلى 31 دولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، حظر الرحلات الجوية التجارية إلى 31 دولة «عالية الخطورة»، في ما يتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد.

وتشمل هذه البلدان الهند وباكستان ومصر والفلبين ولبنان وسريلانكا، وجميعها دول لها جاليات كبيرة في الكويت. كما تشمل القائمة الصين وإيران والبرازيل والمكسيك، وإيطاليا والعراق.

ويأتي إعلان الحظر في اليوم نفسه الذي بدأت فيه الكويت استئنافاً جزئياً للرحلات الجوية التجارية. وقالت السلطات إن مطار الكويت الدولي سيعمل بنحو 30% من طاقته التشغيلية. (رويترز)

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