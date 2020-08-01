شكرا لقرائتكم خبر عن سمير نعمان: نطالب بفرض رسوم على واردات الحديد التركى والأوكرانى والروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية، بفرض رسوم حمائية وجمركية على واردات الحديد التركى والأوكرانى والروسى، التى تضر بالصناعة المحلية فى ظل وجود منافسة غير عادلة، بسبب حصول الصناعة الوطنية على سعر الغاز بأعلى من الأسعار العالمية بمعدل الضعف، ويمثل الغاز جزءا كبيرا من مدخلات الإنتاج لصناعة الحديد والصلب، فى الوقت الذى تحصل فيه واردات الحديد من الدول الثلاث على سعر الغاز فى صناعتها بالسعر العالمى المنخفض، ويؤدى ذلك إلى انخفاض سعر المستورد عن المحلى ويضر بالصناعة الوطنية.

وأضاف نعمان فى تصريح خاص لـ " الخليج 365 " ، إن بداية الفتح التدريجى للأسواق بعد الاغلاق الذى استمر على مدار الـ 6 أشهر الماضية بسبب جائحة كورونا سيؤدى إلى ضخ الكثير من الشركات للمخزون الكبير لديها إلى كافة الأسواق على مستوى العالم ، وسيؤدى إلى إغراق السوق المصرى بواردات الحديد والصلب ومنافسة المنتجات المحلية غير القادرة على التصدير بسعر منافس بسبب ارتفاع أسعار الغاز ، ولابد أن تضع الحكومة الصناعة الوطنية فى عين الاعتبار مثلما تفعل كافة دول العالم فى الوقوف بجوار صناعتها الوطنية .

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وأكد عضو المجلس التصديرى ، على ضرورة الاستجابة بتخفيض سعر الغاز إلى 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية مثل الأسعار العالمية ، خاصة وأن السعر الحالى والمقدر بنحو 4.5 دولار يؤدى إلى تحمل المنشأت الصناعية لخسائر كبيرة بعد الأزمات التى مرت بها الصناعة منذ بداية العام الجارى بسبب جائحة كورونا وتوقف الأسواق ، لافتا إلى أن تخفيض سعر الغاز سيساهم فى تخفيض الأسعار وزيادة ضخ المنتجات المصرية ومنافسة مثيلتها فى الأسواق العالمية ، خاصة وأن حجم الانتاج المحلى من الحديد والصلب سنويا يقدر بنحو 8 ملايين طن سنويا .