شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ويبكو يتفقد ناقلة تصدير بترول بـميناء الحمراء بعد شحن 15 مليون برميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس إبراهيم مسعود رئيس شركة بترول الصحراء الغربية "ويبكو"، إحدى شركات قطاع البترول، موقع "ميناء الحمراء البترولي" منظومة الخط البحري الجديد و شمندورة الرباط البحري SPM الجديدة رقم "٢"، وكذلك شمندورة الرباط البحري SPM رقم "١" ، والخط العائم ومعدات رباط الناقلات و متابعة أعمال الإدارة البحرية خلال تنفيذ عمليات الشحن.

وتابع المهندس إبراهيم مسعود أعمال سير الشحن عن قرب والتأكد من تطبيق أقصى معاير السلامة والصحة المهنية، ووفقاً لأحدث منظومة شحن لناقلات تصدير خام البترول من الصحراء الغربية ، حيثُ تم شحن «١٥ مليون برميل» من خام البترول منذ تفعيل منظومة الخط البحري الجديد بموقع «ميناء الحمراء البترولي».

ويذكر أن طول الخط البحري الجديد ٨ كيلو متر داخل ساحل البحر المتوسط و بقطر ٣٦ بوصة .

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كما تفقد مسعود خلال الزيارة مبني التحكم الآلي لأنظمة الإنذار ومكافحة الحريق و تم إجراء تجربة حريق وهميه بإستخدام سيارات الأطفاء للإطمئنان والتأكد علي مدي إستجابة و إستعداد العاملين بالموقع لحالات الطوارئ و كذلك متابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا المستجد فى جميع مناطق العمل بالموقع لحماية العاملين و المترددين على الموقع من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد و متابعة وحدات التعقيم الجديدة بالبوابات الرئيسية.

كما تفقد رئيس الشركة، أيضا مبني التحكم الأمني و الكاميرات و مبني إقامة الحراسات المشددة وذلك للتأكد من تفعيل خطة الطوارئ الأمنية خلال فترة عيد الأضحى المبارك بالموقع ، وكذلك تفقده للمشروعات الجارية بموقع «ميناء الحمراء البترولي» مشروع إنشاء صهاريج التخزين الجديد ارقام « ٧ و ٨» وصهاريج تخزين «مياه التصافي الجديد» و «مبني الورش الجديد»

و تعد شركة بترول الصحراء الغربية «ويبكو» من الشركات الحيوية والإقتصادية فى القطاع فى مجال شحن و تخزين الزيت الخام فى مصر والتي تسهم في نمو الإقتصاد الوطني ، حيثُ تتوافر بمنطقة «ميناء الحمراء البترولي» كافة المقومات الاستراتيجية لتصبح مركزاً لتداول الطاقة و منفذاً لمشروعات التكرير و البتروكيماويات فى «مدينة العلمين الجديدة» بدءاً من منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة إلى منظومة المراقبة الأمنية و منظومة مكافحة التلوث البحري بإعتبار «ميناء الحمراء البترولي» مركز فرعي لمكافحة التلوث البحري على ساحل البحر المتوسط .

وذلك تنفيذاً لرؤية وزارة البترول والثروة المعدنية ، وتوجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، بضرورة تطوير ورفع كفاءة الموانئ البترولية والشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول و فى إطار ريادة ميناء الحمراء كأحد الموانئ المصرية التخصصية بالبحر المتوسط ، ولضمان تداول الزيت الخام المنتج بالصحراء الغربية والمساهمة فى تحويل مصر إلى مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة بمدينة العلمين الجديدة.