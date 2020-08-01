شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم السبت 1-8-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 1-8-2020 الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، وجاءت أبرزها وزارة الاتصالات تطلق مبادرة لتمكين 20 ألف شاب للعمل الحر، التمثيل التجارى يبحث مع الصناعات الغذائية معوقات النقل البرى للسودان، أسعار الذهب تتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 878 جنيها للجرام

وزارة الاتصالات تطلق مبادرة لتمكين 20 ألف شاب للعمل الحر

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منحة "تمكين الشباب للعمل المهنى الحُر"، والتى تهدف إلى تدريب 20 ألف شاب وشابة على مستوى الجمهورية على مهارات العمل الحُر عبر المنصات الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال المراكز المجتمعية المتكاملة الدامجة التي قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتطويرها تكنولوجيا؛على أن يتم دمج المتدربين من ذوي الإعاقة بنسبة 10% من إجمالي عدد المتدربين، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو اطلاق المبادرات التي تهدف الى اكساب الشباب المهارات اللازمة لإعدادهم لمهن العمل الحر.

وتوفر مبادرة "تمكين الشباب للعمل المهنى الحُر" التدريب عبر الانترنت على مدار شهرين، حيث يشمل التدريب المهارات الحياتية العامة مثل مهارات التواصل والقيادة؛ وتوفير التوجيه لانتقاء مجالات التدريب المتخصصة؛ والتدريب المهني المتخصص من خلال توفير مسارين الأول يشمل الجانب التقني مثل شبكات الحاسب والبرمجة ونظم التشغيل والأمن السيبراني؛ والمسار الثاني معني بتدريب فني في مجالات التسويق الإليكتروني، وتصميم الجرافيك، وتطوير تطبيقات المحمول وتطوير المواقع الالكترونية والأعمال الإدارية؛ ويختتم التدريب بالتعرف على كيفية الحصول على فرصة عمل متميزة من خلال منصات العمل الحُر.

التمثيل التجارى يبحث مع الصناعات الغذائية معوقات النقل البرى للسودان

يدرس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، برئاسة المهندس هانى برزى، التنسيق مع جهاز التمثيل التجاري لتوفير مجموعة من الدراسات التسويقية للسلع والأسواق المستهدفة، وكذلك العمل على حل معوقات النقل البرى إلى السودان التي شرفت على الحل بالتنسيق مع المكتب التجاري المصرى والسفارة المصرية بالخرطوم، وجار الترتيب لاجتماعات ثنائية إلكترونية مع أهم مستوردى الغذاء في الأردن بالتنسيق مع نقابة تجار المواد الغذائية في الأردن والمكتب التجاري المصري في عمان في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس والغرفة الأردنية.

ووفقا لبيانات المجلس فإنه سيتم دفع قيم الصادرات الغذائية المصرية في الفترة القادمة من خلال مجموعة من الأنشطة الترويجية على رأسها المشاركة في عدد من البعثات التجارية الافتراضية والمعارض الإلكترونية المتخصصة بشكل قطاعي التي سوف يتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة، وذلك لحين استئناف المعارض الكبرى المتخصصة في الصناعات الغذائية.

وكانت صادرات الصناعات الغذائية المصرية بلغت خلال الأشهر الخمس الأولى من 2020 حوالي 1.4 مليار دولار بنسبة تراجع في القيمة 5% عن صادرات نفس الفترة من عام 2019 وذلك نتيجة تأثر حركة التجارة العالمية بتبعات تفشى فيروس كورونا، وتمثل الصادرات الغذائية نسبة 13.5% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية خلال تلك الفترة وتحتل المركز الثالث في قائمة اهم القطاعات المصرية التصديرية.

البترول: الغاز الطبيعى الوقود الأفضل لجميع أنواع السيارات والمركبات

أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية تقريراً توضيحياً بعنوان "الغاز الطبيعى المضغوط الوقود الأفضل لجميع أنواع السيارات والمركبات" وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة الطموح للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات والتى تحظى بتوجيه ودعم ومتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة لتعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعى.

تناول التقرير بعض المعلومات الخاصة بعملية وإجراءات التحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعى كدليل إرشادى للمواطنين الراغبين فى تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى.

وأوضح التقرير أن تحويل السيارة للعمل بالغار الطبيعى تستغرق فترة زمنية تتراوح ما بين 2 إلى 4 ساعات حسب نوع السيارة، وأن أنظمة التحويل الجديدة لكافة السيارات بجميع سعاتها اللترية المختلفة للعمل بالغاز الطبيعى تدعم المحركات، وترفع كفاءتها العملية للوصول لأداء مثالى، حيث تم تحويل سيارات بسعة لترية صغيرة ذات السعة اللترية 8ر0 وتعمل بكفاءة، ويتم حالياً من خلال شركات قطاع البترول تحويل السيارات للعمل بدورة الوقود المزدوج على خطوط الإنتاج، كما تتاح عمليات التحويل للسيارات ذات السعة اللترية الكبيرة التي تتجاوز 2500 cc وكذلك السيارات المزودة بشاحن تربو بسهولة دون أدنى مشكلة في ضوء الخبرات المصرية المكتسبة فى مجال تحويل هذا النوع من السيارات على مدار 10 سنوات.

ويوضح التقرير مراحل تحويل السيارة للعمل بالغاز بداية من الفحص الفنى للسيارة من خلال فنيين متخصصين للتأكد من صلاحية المحرك بنسبة لاتقل عن 70% لضمان أفضل أداء للسيارة، وتحديد طقم التحويل المناسب وحجم سعة الأسطوانة مع الالتزام بالمواصفات القياسية والسلامة المهنية عند تركيب جميع الوصلات والأسطوانات للحفاظ على معدلات الأمان فى عمليات الصيانة والتشغيل، ويتم بعد ذلك شحن السيارة بالغاز واختبارها للـتأكد من إحكام ربط جميع الوصلات وعدم وجود أى تسريب .

ويمنح العميل جميع المستندات من شهادة ضمان وشهادة منشأ وكتيب الصيانة ، وتجدر الإشارة إلى أن للعميل حرية التغيير بين نظام التشغيل بالغاز أوالبنزين فى السيارة المحولة، حيث تتم عملية تحويل السيارة من خلال إضافة الأجزاء الخاصة بالغاز دون أى تعديل فى دورة الوقود الأساسية للسيارة وهى دائرة البنزين ، بما يتيح للعميل تشغيل السيارة بنظام الوقود الثنائى (غاز طبيعى / بنزين) والتغيير بين النظامين من خلال مفتاح تحويل يتم تثبيته بتابلوه السيارة ، ولايحدث أى تغيير أو تعديل فى أى جزء من أجزاء المحرك خلال عملية التحويل.

أسعار الذهب تتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 878 جنيها للجرام

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت في مصر، انخفاض طفيف بقيمة جنيهين فقط، وذلك بعد أسبوع حافل بالارتفاعات، نتيجة تحقيق الذهب على المستوى العالمى ارتفاعات قياسية، وسجل الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسي في سوق الصاغة بمصر 878 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم..

عيار 18 سجل 752 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 878 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 1003 جنيهات للجرام.

الجنيه الذهب 7024 جنيها

أوقية الذهب 1975 دولارا

وحقق الذهب عالميا صوب أفضل أداء شهري في نحو أربع سنوات ونصف السنة إذ انخفض الدولار أكثر بعد بيانات أمريكية سلبية أُضيفت إلى الشكوك بشأن انتعاش سريع من تراجع اقتصادي ناجم عن جائحة فيروس كورونا، مما دفع المستثمرين صوب شراء المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

ونزل الدولار الأمريكي لأدنى مستوى في عامين ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء شهري في عشر سنوات، مما يقلص تكلفة المعدن الثمين للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وبخلاف بيانات أمريكية أظهرت تسجيل أكبر انكماش اقتصادي فيما لا يقل عن 73 عاما في الربع الثاني، وارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية، تضرر الدولار أيضا إذ أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر لها أن تُجري في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني ”الناتج المحلي الإجمالي الضعيف للربع الثاني يبرز نقطة ضعف الاقتصاد، ويسعى المستثمرون إلى ملجأ في الذهب“.

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ارتفاع أسعار الذهب فى السعودية .. تعرف على الأسباب

ارتفعت أسعار الذهب السعودى اليوم السبت 1-8-2020، بثانى أيام عيد الأضحى المبارك، حيث ارتفع سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية لـ 238.43 ريال مقابل 236.05 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو 238.43 ريال بما يعادل 63.57$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 218.56 ريال بما يعادل 58.28$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 208.63 ريال بما يعادل 55.63$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 178.83 ريال بما يعادل 47.68$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 139.09 ريال بما يعادل 37.08$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 119.22 ريال بما يعادل 31.79$

سعر أوقية الذهب

بنحو 7,415 ريال بما يعادل 1,977$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,669 ريال بما يعادل 445.02$

سعر كيلو الذهب

بنحو 238,432 ريال بما يعادل 63,572$

وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن أسعار الذهب العالمية قد تواصل موجة صعودها، التي تعد الأطول فى 9 سنوات، حتى حلول العام المقبل 2021 ، مع استمرار تذبذب قيمة الدولار الأمريكى وتزايد المخاطر الجيوسياسية، إلى جانب مخاوف من بطء مسيرة تعافى الاقتصاد العالمى من خسائر أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا.

خبير تأمين: إنشاء جدول حياة اكتوارى مصرى خطوة أساسية لتطوير قطاع التأمين

أكد الدكتور محمد عطا، أستاذ التأمين بتجارة سوهاج، أن قيام هيئة الرقابة المالية بإنشاء أول جدول اكتوارى مصرى بعد التعاقد مع واحدة من أكبر الجهات الاستشارية الدولية المتخصصة فى الخبرة الاكتوارية يعد خطوة أساسية لتطوير قطاع التأمين، وذلك لما له من أهمية قصوى فى التعجيل بمراجعة واستبدال جداول الحياة الإنجليزية التى تعمل بها معظم الشركات فى الوقت الحالى، رغم أنها تمثل فجوة زمنية تزيد على الـ60 عاما مما يتسبب فى تباين أسس التسعير وعدم ملائمتها لظروف العملاء.

وأوضح عطا فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الشركات تعتمد على اختيار أقرب الجداول الإنجليزية توافقا مع الخبرة المصرية فى معدلات الوفاة والعجز، ومعظم دول العالم قامت بإنشاء جداول الحياة الخاصة بها، ومنها بعض الدول النامية وحديثة العهد بصناعة التأمين والتى ما زالت فى بدايتها مثل الإمارات العربية المتحدة وبعض دول شرق وجنوب إفريقيا، ولذلك كان يجب علينا التفكير منذ زمن لإنشاء أول جدول مصرى يتفق والمعايير المصرية، الأمر الذى يسهم بشكل فعلى فى تعديل أسسس التسعير الحالية ويساهم فى تطوير المنتجات التأمينية التى تلائم العملاء المصريين والعرب، حيث سيتم مراعاة الأسس الفنية السليمة عند تسعير الوثائق لضمان عدم المغالاة فى التسعير، والالتزام بعدم التدنى فى الأسعار إلى الحد الذى يضر بصناعة التأمين، كما يساهم فى تحسين أنظمة المعاشات الاختيارية التى توفرها صناديق التأمين الخاصة.

وكانت الهيئة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنت عن بدء الخطوات التنفيذية لإنشاء أول جدول إكتوارى مصرى يخدم صناعة تأمينات الحياة، فور التعاقد مع واحدة من أكبر الجهات الاستشارية الدولية المتخصصة فى الخبرة الإكتوارية بنهاية الشهر الماضي، وذلك فى إجراء مخطط له ضمن محور تطوير الأسواق الوارد فى الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية 2018-2022، والذى يعد من الخطوات الرئيسية لتطوير سوق تأمينات الحياة المصرى وزيادة كفاءته، حيث ما زالت شركات تأمينات الحياة فى مصر تعتمد حتى هذه اللحظة على الجداول الإكتوارية الإنجليزية، والتى تعود لمنتصف القرن الماضى فى تسعير منتجاتها، ولا تمثل بدقة سوق تأمينات الحياة المصري، مما يؤثر على قدرة السوق على مواكبة التطور العالمى فى تسعير مختلف المنتجات التأمينية.