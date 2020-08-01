شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على زيادة حد الإعفاء الضريبى بعد إعلانه من المالية في 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، قيادات مصلحة الضرائب، بضرورة تطبيق التعديلات الجديدة لقانون «الضريبة على الدخل» بكل دقة؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة السابقة، وهي كالتالي:

-زيادة حد الإعفاء الضريبى 60٪.

-تطبيق تعديلات «الضريبة على الدخل» لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

-لا ضرائب على الدخل السنوى حتى 24 ألف جنيه.

-حساب ضريبة المرتبات على فترتين ضريبتين هذا العام.

- ضريبة تحتسب على مرحلتين أول يناير إلى نهاية يونيه واول يوليو إلى آخر ديسمبر 2020.

- تطبيق منظومة «الخصم الضريبى» على ما تحقق من إيرادات قبل أول يوليو فقط.

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- حساب الضريبة على الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إيرادات المهن غير التجارية أو إيرادات الثروة العقارية عن الفترة الضريبية 2020.

- إلزام جهات العمل بإجراء تسوية ضريبية سنوية للمرتبات.

-رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه.

-زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه.