الاقتصاد

تعرف على زيادة حد الإعفاء الضريبى بعد إعلانه من المالية في 10 معلومات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على زيادة حد الإعفاء الضريبى بعد إعلانه من المالية في 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، قيادات مصلحة الضرائب، بضرورة تطبيق التعديلات الجديدة لقانون «الضريبة على الدخل» بكل دقة؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة السابقة، وهي كالتالي:

-زيادة حد الإعفاء الضريبى 60٪.

 -تطبيق تعديلات «الضريبة على الدخل» لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

-لا ضرائب على الدخل السنوى حتى 24 ألف جنيه.

 -حساب ضريبة المرتبات على فترتين ضريبتين هذا العام.

- ضريبة تحتسب على مرحلتين أول يناير إلى نهاية يونيه واول يوليو إلى آخر ديسمبر 2020.

 - تطبيق منظومة «الخصم الضريبى» على ما تحقق من إيرادات قبل أول يوليو فقط.

Advertisements

 - حساب الضريبة على الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إيرادات المهن غير التجارية أو إيرادات الثروة العقارية عن الفترة الضريبية 2020.

- إلزام جهات العمل بإجراء تسوية ضريبية سنوية للمرتبات.

-رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه.

-زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه.

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على زيادة حد الإعفاء الضريبى بعد إعلانه من المالية في 10 معلومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا