شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب فى السعودية .. تعرف على الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب السعودى اليوم السبت 1-8-2020، بثانى أيام عيد الأضحى المبارك، حيث ارتفع سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية لـ 238.43 ريال مقابل 236.05 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:



سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 24

بنحو 238.43 ريال بما يعادل 63.57$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 218.56 ريال بما يعادل 58.28$





سعر الذهب عيار 21

بنحو 208.63 ريال بما يعادل 55.63$





سعر الذهب عيار 18

بنحو 178.83 ريال بما يعادل 47.68$





سعر الذهب عيار 14

بنحو 139.09 ريال بما يعادل 37.08$





سعر الذهب عيار 12

بنحو 119.22 ريال بما يعادل 31.79$

سعر أوقية الذهب

بنحو 7,415 ريال بما يعادل 1,977$





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سعر جنيه الذهب

بنحو 1,669 ريال بما يعادل 445.02$





سعر كيلو الذهب

بنحو 238,432 ريال بما يعادل 63,572$

وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن أسعار الذهب العالمية قد تواصل موجة صعودها، التي تعد الأطول فى 9 سنوات، حتى حلول العام المقبل 2021 ، مع استمرار تذبذب قيمة الدولار الأمريكى وتزايد المخاطر الجيوسياسية، إلى جانب مخاوف من بطء مسيرة تعافى الاقتصاد العالمى من خسائر أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا.

وتوقعت "بلومبرج" - في سياق تعليق أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، أن تشهد تعاملات الأسبوع المقبل مستويات غير مسبوقة لأسعار الذهب العالمية، بعدما كسرت حاجز 1900 دولار للأوقية في نهاية تداولات أمس، بدعم نمو الطلب على الملاذات الآمنة.

ومن أهم أسباب ارتفاع سعر الذهب