شكرا لقرائتكم خبر عن "حرية ممارسة النشاط الاقتصادى".. حقوق أساسية يتمتع بها المستهلك (تعرف عليها) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، نص على مجموعة من الحقوق للمستهلك من حقه أن يتمتع بها، إذ نصت المادة الثانية منه على حرية ممارسة النشاط الاقتصادى مكفولة للجميع، ويحظر على أى شخص إبرام أى اتفاق أو ممارسة أى نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية، وفي إطار الخدمات التي يقدمها الخليج 365 للقارئ، نشرح حقوق المستهلك في التالي :-

1 - الحق فى الصحة والسلامة عند استعماله العادى للمنتجات.

2 - الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.

3 - الحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات.

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4 - الحق فى الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد.

5 - الحق فى الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة.

6 - الحق فى المشاركة فى المؤسسات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك.

7 - الحق فى رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها، وذلك بإ؟جراءات سريعة وميسرة وبدون تكلفة.

8 - الحق فى اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقى الخدمات.