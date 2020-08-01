شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتجاوز 1000 جنيه للجرام بسوق الصاغة في برنامج "أسواق".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأول مرة في مصر، تجاوز سعر الذهب الأسبوع الماضى ألف جنيه للجرام من عيار 24 مسجلا 1003، فيما أنهى الذهب تعاملات الأسبوع على تحقيق سعر تاريخى جديد عند 880 جنيه للجرام لعيار 21 دون مصنعية، فما أسباب هذه الارتفاعات؟.

وناقش برنامج "أسواق" الذى يقدمه إسلام السعيد أسباب ارتفاع سعر الذهب، وكذلك المكاسب التى حققها ملاك المعدن النفيس، وفيما يلى أبرز أسباب الارتفاع.

-حقق الذهب عالميا أفضل أداء شهري في نحو أربع سنوات ونصف نتيجة اانخفاض الدولار.

-نشر بيانات أمريكية سلبية أُضيفت إلى الشكوك بشأن انتعاش سريع من تراجع اقتصادي ناجم عن جائحة فيروس كورونا، مما دفع المستثمرين صوب شراء المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

-هبوط الدولار الأمريكي لأدنى مستوى في عامين وحقق أسوأ أداء شهري في عشر سنوات.

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-تسجيل أكبر انكماش اقتصادي أمريكي فيما لا يقل عن 73 عاما .

-ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية، وتضرر الدولار

-قلق المستثمرون إذ أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر لها أن تُجري في الثالث من نوفمبر2020.

-تفاقم وضع فيروس كورونا وتصاعد التوتر الجيوسياسي وانخفاض الدولار أكثر قد يدفع الذهب فوق مستوى ألفى دولار.

-ارتفع الذهب ما يزيد عن 10% منذ بداية يوليو 2020.

-صعد الذهب لأعلى مستوى على الإطلاق عند 1980.57 دولار الثلاثاء الماضى.

الذهب حقق مكاسب منذ بداية العام إلى نحو 30 % عالميا أذ ارتفعت من 1517 إلى 1975 دولار مدفوعة بتفاقم الجائحة وانخفاض أسعار الفائدة.