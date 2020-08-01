شكرا لقرائتكم خبر عن 43.31 دولار لخام برنت.. تعرف على آخر أسعار للنفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط 43.31 دولار للبرميل لخام القياس العالمي برنت وذلك عند تسوية أمس الجمعة بزيادة قدرها 37 سنتا، أو ما يوازي 0.9% كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40.27 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 35سنتا أو ما يوازي 0.9% .

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وكان استطلاع للرأي أجرته رويترز قد أظهر أن أسعار النفط تتأهب لتقدم بطىء صوب الصعود هذا العام إذ يغذي تخفيف تدريجي لإجراءات العزل العام المدفوعة بفيروس كورونا الطلب، على الرغم من أن موجة ثانية لتفشي كوفيد-19 قد تبطئ وتيرة التعافي كما يتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي برنت 41.50 دولار للبرميل في 2020، بارتفاع طفيف عن متوسط 40.41 دولار في مسح الشهر الماضي ومقارنة مع نحو 42 دولارا وهو متوسط سعر الخام منذ بداية العام الجاري. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط السعر49.85دولار في 2021.

وتخفض تحالف دول "أوبك بلس"، التي تقودها روسيا والسعودية، الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً منذ مايو الماضي، بعد أن قوض الفيروس ثلث الطلب العالمي على الخام، وبعد يوليو الجاري، من المقرر أن تقلص التخفيضات إلي7.7مليون برميل يوميا حتى ديسمبر المقبل.