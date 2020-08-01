الاقتصاد

استقرار سعر اليورو اليوم السبت ثانى أيام عيد الأضحى المبارك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرار سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 1-8-2020، لليوم الثانى على التوالى أمام الجنيه المصرى فى عدد من البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى  18.65 جنيه للشراء و18.85 جنيه للبيع ، كما سجل فى البنك المركزى المصرى 18.71 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع.

 

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وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.71 جنيه للشراء.

 

18.82 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.65 جنيه للشراء.

 

18.85 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى بنك مصر

18.65 جنيه للشراء.

 

18.85 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى بنك البركة

18.60 جنيه للشراء.

 

18.91 جنيه للبيع.


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سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.66 جنيه للشراء.

 

18.86 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.67 جنيه للشراء.

 

18.83 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.63 جنيه للشراء.

 

18.85 جنيه للبيع.

 

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اعلن البنك المركزي الأوروبي مؤخرا في تقييم سنوي لليورو إن العملة شكلت 20.5 بالمئة من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية في نهاية العام الماضي، ارتفاعا من 20.3 بالمئة قبل عام، في حين انخفضت حصتها في أوراق الديون الدولية القائمة إلى 22.1 بالمئة من 22.4 بالمئة.

 

وبالنسبة للودائع الدولية خارج التكتل، ظل دور اليورو دون تغيير على نطاق واسع في حين ارتفعت حصته في القروض الدولية القائمة بواقع نقطة مئوية واحدة.

 

اليورو هي العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي، الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا. اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، كما أنه العملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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