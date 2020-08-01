شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يسجل مكاسب شهرية وبرنت فوق 43 دولاراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، لتحقق مكاسب شهرية، مدعومة بأنباء عن أن تخفيضات إنتاج النفط الأمريكي في مايو/أيار كانت الأكبر على الإطلاق.
وجرت تسوية خام برنت بزيادة 37 سنتاً، أي ما يعادل 0.9%، إلى 43.31 دولار للبرميل.
وصعد الخام الأمريكي 35 سنتاً، أو 0.9%، إلى 40.27 دولار بعد نزوله 3.3% في الجلسة السابقة، ليرتفع أيضاً عن مستويات متدنية لم يشهدها منذ العاشر من يوليو/تموز.
وسجل خام برنت صعوداً للشهر الرابع على التوالي وسجل الخام الأمريكي ارتفاعاً للشهر ثالث، إذ زاد كلاهما من قاعين في إبريل/نيسان عندما كانت غالبية مناطق العالم في حالة إغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا.
وبحسب تقرير شهري أصدرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، هوى إنتاج النفط الخام الأمريكي في مايو/أيار، إذ نزل بمقدار قياسي بلغ مليوني برميل يومياً إلى عشرة ملايين برميل يومياً.
(رويترز)
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