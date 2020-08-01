أسعار الذهب تتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 878 جنيها للجرام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الذهب اليوم السبت في مصر، انخفاض طفيف بقيمة جنيهين فقط، وذلك بعد أسبوع حافل بالارتفاعات، نتيجة تحقيق الذهب على المستوى العالمى ارتفاعات قياسية، وسجل الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسي في سوق الصاغة بمصر 878 جنيها للجرام.
أسعار الذهب اليوم..عيار 18 سجل 752 جنيها للجرام
عيار 21 سجل 878 جنيها للجرام.
عيار 24 سجل 1003 جنيهات للجرام.
الجنيه الذهب 7024 جنيها
أوقية الذهب 1975 دولارا
وحقق الذهب عالميا صوب أفضل أداء شهري في نحو أربع سنوات ونصف السنة إذ انخفض الدولار أكثر بعد بيانات أمريكية سلبية أُضيفت إلى الشكوك بشأن انتعاش سريع من تراجع اقتصادي ناجم عن جائحة فيروس كورونا، مما دفع المستثمرين صوب شراء المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا.
ونزل الدولار الأمريكي لأدنى مستوى في عامين ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء شهري في عشر سنوات، مما يقلص تكلفة المعدن الثمين للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.
وبخلاف بيانات أمريكية أظهرت تسجيل أكبر انكماش اقتصادي فيما لا يقل عن 73 عاما في الربع الثاني، وارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية، تضرر الدولار أيضا إذ أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر لها أن تُجري في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.
وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني ”الناتج المحلي الإجمالي الضعيف للربع الثاني يبرز نقطة ضعف الاقتصاد، ويسعى المستثمرون إلى ملجأ في الذهب“.
وأضاف أن تفاقم وضع فيروس كورونا، وتصاعد التوتر الجيوسياسي وانخفاض الدولار أكثر قد يدفع الذهب فوق مستوى ألفى دولار.
وارتفع الذهب ما يزيد عن عشرة بالمئة منذ بداية يوليو 2020، محققا أكبر مكسب شهري بالنسبة المئوية منذ فبراير 2016، وصعد لأعلى مستوى على الإطلاق عند 1980.57 دولار يوم الثلاثاء.
وتصل القفزة بمكاسب الذهب منذ بداية العام إلى نحو 30 بالمئة، مدفوعة بتفاقم الجائحة وانخفاض أسعار الفائدة عالميا في ظل تحفيز واسع الانتشار من البنوك المركزية نظرا لأن المعدن الأصفر يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.
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