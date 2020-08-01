شكرا لقرائتكم خبر عن 6 عناصر توضح أهمية ريادة الأعمال للاقتصاد والتنمية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمثل ريادة الأعمال أحدى العناصر الرئيسية التى تدفع عجلة الاقتصاد المصرى، وتعمل على زيادة الترابط بين الاقتصاد وتحسين البيئة، ولذلك كان للدولة المصرية دورا رئيسيا فى الأقدام على تأسيس مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للذلك يوضح المشروع أهمية ريادة الأعمال خلال ودورها في الاقتصاد والبيئة.

والتى جاءت كالتالى:

1- تحسين الوضع المالى

2- خلق أسواق جديدة

3- توفير مزيد من فرص العمل التي ترضى وتناسب القوى العاملة

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4- تطوير المزيد من الصناعات خاصة في المناطق الريفية التي لم تستفيد بالتطورات الاقتصادية

5- التشجيع على تصنيع المواد المحلية في صورة منتجات نهائية سواء للاستهلاك المحلى أو التصدير

6- التشجيع على استخدام التكنولوجيا الحديثة على مستوى الصناعات الصغيرة لزيادة الإنتاجية

جدير بالذكر أن الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكدت أن الهدف الرئيس من المشروع هو نشر فكر ريادة الأعمال، والعمل الحر بين الشباب، وأن تحقيق هذا الهدف يتم من خلال محاور تعليمية وعملية وتوعوية، من أجل تقديم المساعدة للشباب لإنشاء أعمالهم الخاصة، وتحقيق مشروعاتهم على أرض الواقع.

وأوضحت خليل أن المشروع عقد اتفاقيات مع أعرق الجامعات المحلية والدولية لإتاحة فرص تدريبية وبرامج ماجيستر فى مجال ريادة الأعمال، مشيرة إلى التعاون مع جامعة كامبريدج البريطانية والجامعة الأمريكية بالقاهرة لتنظيم برامج ماجيستر لعدد من الشباب فى مجال ريادة الأعمال، فضلًا عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتي التربية والتعليم، والتجارة والصناعة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل عامين لتدشين حملة “ابدأ مستقبلك” لتوعية طلاب المدارس بفكر ريادة الأعمال بكل الإدارات التعليمية بمحافظات الجمهور.

وأكدت خليل أن الاهتمام بالجانب التعليمى لدعم ونشر ثقافة ريادة الأعمال ساهم في تدشين عدد من المشروعات المبتكرة، أدى إلى ظهور عدد من الابتكارات مثل تطبيق موبايل يمكَن من الكشف عن إصابات فيروس كورونا بشكل مطور، بالإضافة إلى مشروعات أخرى تخدم توجهات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية ومحاور الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030.