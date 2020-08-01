شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة مراكز الاتصالات تغير اسمها إلى "التجارة والمدفوعات الإلكترونية" بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إيهاب سعيد، رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، لـ"الخليج 365"، إنه سيتم تغير اسم الشعبة إلى شعبة الاتصالات والتجارة والمدفوعات الإلكترونية، وذلك عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك وإعادة تشكيل مجلس الادارة لدورة جديدة لمدة 4 سنوات، حيث سيتم اتخاذ القرار والتصويت عليه في الجمعية العمومية.

وتتكون الشعب التجارية من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون التجارة بدائرة المحافظة، ومسددين لاشتراك الغرفة وممن تقدموا بطلبات انضمام للجمعيات العمومية أو الترشيح للمجلس ويعتبرون أعضاء الجمعية العمومية ولايجوز لهم حضور اجتماع الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس إدارة الشُعبة.

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وينظم أعمال الشعب التجارية لائحة الشعب النوعية بالغرف الصادرة بالقرار الوزاري رقم 45 لسنة 2003.

وتهدف الشعب إلى تنظيم العمل واقتراح ما من شأنه تنمية وتنشيط وتوحيد الجهود لرفع مستوى المهنة، والتعاون بين الأعضاء ومنع التنافس غير المشروع أو الممارسات الضارة بينهم، والمشاركة في حل الخلافات بين الأعضاء أو بينهم وبين الأفراد وبحث ودراسة الموضوعات والمشروعات واقتراح الحلول المناسبة وعرضها على مجلس إدارة الغرفة لاتخاذ اللازم بشأنها.

ومن ضمن الأهداف أيضا العمل على حل المشكلات التي تعترض نشاطها والسعى إلى تقوية العلاقات وتبسيط الإجراءات مع الأجهزة الرسمية المعنية بالدولة وأجهزة الإنتاج والتمويل والتسويق المرتبطة بهذا النشاط و التعرف على الأسواق الداخلية ودراسة موقف السلع محل نشاطها والعرض لمجلس إدارة الغرفة، وإقامة المعارض ومنافذ البيع الجماعية والمشاركة فيها بعد موافقة الغرفة بهدف الترويج والتسويق وخلق المنافسة السعرية لصالح المستهلك عملاً على انضباط الأسواق بعد موافقة الغرفة.