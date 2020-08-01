شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: تراجع طفيف لأسهم قطاع الاتصالات بالبورصة فى بداية الجائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية وصل إلى 745 نقطة في مارس 2020، مقارنة بنحو 830 في فبراير 2020 و1002 في مارس 2019، وذلك بانخفاض شهرى- 85% وسنوى - 257%، وهى الفترة التى بدأت بها ظهور جائحة فيروس كوفيد 19.

ويتضمن مؤشر قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات 5 شركات وهى شركة راية لخدمات الاتصالات، وفورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الفورية، المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، المصرية للاتصالات.

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وفي عام 2019، بلغت مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إجمالي الناتج المحلي المصري 93.4 مليار جنيه مصرى (ما يقرب من 4% من إجمالي الناتج المحلى) بزيادة قدرها 14.3 نقطة مئوية مقارنة بعام 2018.

كانت الوزارة قد كشفت في تقرير لها في وقت سابق، عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى 96.42 مليون فى نهاية مارس 2020، مقارنة بنحو 96.03 مليون فى نهاية فبراير 2020 و 93.42 مليون بنهاية مارس 2019.

وأوضح التقرير أن عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول وصل إلى نحو 42.30 مليون فى نهاية يناير 2020، مقارنة بنحو 39 مليونا بنهاية ديسمبر 2019 و 34.13 بنهاية يناير 2019.