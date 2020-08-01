شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ألف كم 2 مساحة التنقيب عن البترول بالصحراء الغربية وخليج السويس بداية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر بقطاع البترول، عن أن اتفاقيات البحث والاستكشاف التى وقعتها الهيئة المصرية العامة للبترول خلال شهرى يناير وفبراير من العام الجارى تقع على مساحة 12085.55 كم 2 .

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن تلك المساحة التى سيتم التنقيب بها تقع بالصحراء الغربية وخليج السويس فى مناطق شمال غرب الأمل البحرية وبدر-2 وبدر-17 وجنوب شرق أبوسنان وجنوب شرق حورس وغرب الفيوم وغرب كلابشة وغرب كنايس .

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يذكر أن الفترة من يوليه 2014 حتى يونيه 2020، شهدت توقيع 84 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 14.8 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 1.1 مليار دولار لحفر 351 بئراً.

وكان لتوقيع هذه الاتفاقيات له مردودا إيجابيا على أنشطة البحث والاستكشاف وبما يدعم الاحتياطي من البترول والغاز وزيادة إنتاج مصر بما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير احتياجات السوق المحلى بالإضافة إلى عودة الثقة فى قطاع البترول بعد توقف توقيع الاتفاقيات منذ عام 2010 وحتى أكتوبر 2013.

كما تتم توقيع عدد (77) عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وذلك بإجمالي منح تنمية تقدر بـ39.985 مليون دولار.