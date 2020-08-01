شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن شركة القاهرة للأدوية قبل هيكلتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعكف الشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، على هيكلة الشركات التابعة لها سعيا منها لزيادة الأرباح والإيرادات وزيادة الحصة والسوقية لها داخليا وخارجيا.

وتعد شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية التي تأسست عام 1962، وبحسب المعلومات المتداولة عن الشركة فإنه منذ عام 1962 بدأ التفكير الجاد فى إقامة مصنع كبير يشمل أقساما متعددة بإمكانيات ضخمة ليستطيع تحقيق جزء كبير من حجم الإنتاج الدوائى بالسوق المحلية والعربية.

1 - تعد الشركة الأولى بين شركات الدواء فى إنتاج الكبسولات الرخوة، الأشربة والمحاليل، القطرات، البودرات، الحبيبات، المراهم والمعاجين.

2 - كما تنتج مستحضرات السيفالوسبورين والتى أنشأت بخبرة ومواصفات شركات أمريكية.

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3 - والقاهرة للأدوية، هي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ أبريل 1996.

4 - تعمل شركة القاهرة للادوية في قطاع المستحضرات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية وتم تأسيسها في يوليو 1991.

5 – تمتلك القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية (60.00%)من شركة القاهرة.

6 – يمتلك اتحاد العاملين المساهمين - القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية (10.00%).

7 - وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة مؤخرا على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 119.47 مليون جنيه إلى 149.34 مليون جنيه بزيادة 29.86 مليون جنيه تمويلاً من الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية في 30 يونيو 2019.