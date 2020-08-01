أرباح عمالقة التكنولوجيا تقفز بـ «ناسداك».. و«شيفرون» تهبط بـ «داو»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأرجحت مؤشرات الأسهم العالمية في تداولات أمس الجمعة على وقع اختلاف تأثير نتائج الشركات والأعمال في الأسواق، وفي ظل ذلك انخفضت مؤشرات الأسهم الآسيوية باستثناء الصينية، وفيما ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل التداولات قبل أن تسقط في وقت لاحق بالمنطقة الحمراء، فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية مرتفعة قبل أن يتأرجح المؤشرات «داو» و»إس آند بي»، بينما حافظ «ناسداك» على مكاسبه.

في بورصة نيويورك، تلونت مؤشرات «وول ستريت» باللون الأخضر في مستهل التداولات بعد أن أعلنت بعض أكبر شركات التكنولوجيا وقادة السوق - فيسبوك وأمازون وألفابت وأبل - عن نتائج ربع سنوية أفضل من المتوقع.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 20 نقطة قبل أن يهبط 0.45% في وقت لاحق تحت ضغط خسائر «شيفرون» التي أعلنت شيفرون أمس عن تكبد خسارة قيمتها 8.3 مليار دولار في الربع الثاني بفعل شطب قيمة أصول ناجم عن تهاوي أسعار الوقود، وتخارج اضطراري من فنزويلا ونفقات ترتبط بخفض آلاف الوظائف، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2% قبل أن يتراجع في وقت لاحق هو الآخرمع ترقب المستثمرين لموقف الكونجرس من خطة الدعم الإضافية، فيما قفز مؤشر ناسداك المركب للتكنولوجيا بنسبة 1% بدعم من أرباح عمالقة التكنولوجيا.

وفي غضون ذلك، ارتفعت أسهم أمازون بنسبة 5%، وارتفعت أسهم فيسبوك بأكثر من 7 %، فيما انخفضت أسهم ألفبت بأكثر من 4%.

وكانت شركات التكنولوجيا هي القوة الكبيرة في «وول ستريت» هذا العام، حيث ارتفعت أسهم كل من أمازون وأبل بنسبة 65% و31% على التوالي منذ بداية 2020، كما ارتفعت أسهم فيسبوك وألفابت بأكثر من 14% خلال الفترة نفسها.

وفي القارة العجوز، ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس الجمعة في مستهل التداولات قبل أن تسقط في المنطقة الحمراء تحت ضغط بيانات ضعيفة لاقتصادات المنطقة.

وهبط مؤشر «ستوكس 600» بنحو 0.6% إلى 361.5 نقطة، كما انخفض «فوتسي» البريطاني بنسبة 0.5% إلى 6022.5 نقطة، ونزل المؤشر الألماني «داكس» بنحو 0.8% مسجلاً 12476.3 نقطة، وهوى «كاك» الفرنسي بنسبة 0.6% إلى 4880.09 نقطة.

وضغطت المخاوف بشأن زيادة جديدة في الإصابات بكوفيد-19 في أوروبا على السوق، فيما ارتفعت أسهم التكنولوجيا والبنوك لتقود مكاسب البورصات الأوروبية، فصعد سهم «نوكيا» بأكثر من 10% بعد أن تجاوزت الأرباح توقعات المحللين خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وفي تحركات مدفوعة بالأرباح، قفز سهم نوكيا الفنلندية لصناعة معدات شبكات الاتصالات 10.6% ليتصدر المؤشر ستوكس 600 إذ أعلنت الشركة عن ارتفاع غير متوقع في الأرباح الأساسية.

وتصدرت أسهم التكنولوجيا قائمة الرابحين، وارتفعت 1.6% بعد أن أعلنت شركات التكنولوجيا العملاقة في وول ستريت أبل وأمازون وفيسبوك عن نتائج تفوق التوقعات الخميس.

وزاد سهم بي.إن.بي باريبا 3.9% بعد أن حقق البنك أرباحاً فصلية تفوق التوقعات، بدعم من ارتفاع تداول أدوات الدخل الثابت وطلب قوي على تمويل الشركات.

وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض أمس الجمعة إذ ارتفع الين الذي يعتبر ملاذاً آمناً بفعل بيانات أمريكية سلبية، بينما يثبط ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 مجدداً الآمال في انتعاش اقتصادي سريع.

وأغلق المؤشر نيكاي على تراجع 2.82% إلى 217100 نقطة مسجلاً أكبر خسارة يومية منذ 15 يونيو/ حزيران.

والمؤشر منخفض 4.58% في الأسبوع، وهو أسوأ أداء منذ مطلع إبريل/ نيسان. والتراجع البالغ 2.59% في يوليو أول خسارة شهرية منذ مارس.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً منخفضاً 2.82% إلى 1496.06.وكالات)