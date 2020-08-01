الإمارات تنافس على صدارة الحكومة الذكية بـ 5030 خدمة رقمية

جاءت صدارة دولة الإمارات للمرتبة الأولى عربياً والثامنة عالمياً في مؤشر الخدمات الذكية الصادر عن الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2020 تأكيداً لنجاح التوجه الاستراتيجي الذي رسخه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، المستقبلية لاستغلال التقنيات الحديثة مكانة دولة الإمارات بين أوائل دول العالم المتقدم عبر تحويل جميع الخدمات الحكومية التقليدية إلى خدمات ذكية تقدم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من أي مكان بالعالم.

ومنذ إطلاق سموه مبادرة «الحكومة الذكیة»: مبدعة.. سریعة.. لا تنام، العام 2013، بدأت الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية تدشين خدمات إلكترونية وإطلاق تطبيقات جديدة على عبر الإنترنت وعلى الهواتف والأجهزة الذكية، لتنفيذ معاملات كانت تستغرق الكثير من الوقت والجهد لتنجز بضغطة زر، دون أن يبارح المتعامل مكانه وفي أي وقت تشاء، بلا طوابير أو انتظار أو ضياع الوقت في البحث عن موقف سيارة. وأصبح التقديم لخدمة ما، لا يحتاج إلا لثوانٍ معدودة دون أن تكلف عناء تصوير وثائق شخصية أو صور مستندات أو طباعة طلبات، لتشمل الخدمات مختلف القطاعات والجهات لتدخل الإمارات مرحلة جديدة من الأداء كانت في وقت سابق مجرد هدف صعب المنال.

تسعى الإمارات نحو تحقيق المركز الثالث في الدورة القادمة من دراسة الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية بعد الوصول للمرتبة السادسة عالمياً في مؤشر الخدمات الإلكترونية، بعدما أثبتت توجهات الدولة الاستراتيجية أن التحول للاقتصاد المعرفي كفيل باستدامة نمو الأعمال الحكومية والخاصة وهو ما ثبت فعلياً خلال أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) والذي ثبت واقعياً أن التحول للرقمنة وتوفير الخدمات الذكية الحكومية والخاصة خيار ناجح تنّبهت إليه الإمارات مبكراً، وسعت بكل إصرار على تحقيق الريادة فيه.

وحققت الإمارات، المركز الأول عربياً في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة؛ وذلك بحسب التقرير الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، فيما وصل إجمالي عدد الجهات الحكومية المشاركة في تطبيق الهوية الرقمية 72 جهة، 26 جهة اتحادية و46 محلية، 3 منها في أبوظبي و19 في دبي و9 في الشارقة و7 في عجمان و2 في رأس الخيمة و5 في الفجيرة و1 في أم القيوين، فيما بلغ عدد المستخدمين المسجلين في نظام الهوية الرقمية 170 ألف مستخدم.

ووصل عدد القنوات الإلكترونية التي تستخدم الهوية الرقمية إلى 109 قنوات، منها 81 بوابة إلكترونية و28 تطبيقاً ذكياً وبلغ عدد الخدمات التي توفرها الهوية الرقمية 5030 خدمة موزعة على النحو التالي: 1657 خدمة اتحادية، 1125 في أبوظبي، 1012 في دبي، 265 في الشارقة، 240 في عجمان، 39 في أم القيوين، 419 في رأس الخيمة، و273 في الفجيرة المساعدة في انتشار إنجاز المعاملات المالية الذكية عن بعد، ومن المقرر اعتماد القانون الاتحادي للتوقيع الإلكتروني على مستوى الإمارات لاستخدامه في كافة المعاملات المصرفية والتجارية في الدولة.



معايير إلكترونية عالمية



وإيماناً منها بالعمل على توفير كافة أشكال الدعم التقني للقطاعات الحكومية على مستوى الدولة أصدرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في فبراير/ شباط 2019 النسخة العربية من دراسة الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2018، متضمنةً معايير الأمم المتحدة في تطبيق الحكومات الإلكترونية لتشكّل مرجعاً للحكومات.



10 سنوات من النجاحات الرقمية



في سياق النجاحات التي حققتها دولة الإمارات في مسيرة التسارع الذي انتهجته لتحويل كافة الخدمات الحكومية اتحادياً ومحلياً إلى خدمات تقدم في أي وقت ومن أي مكان، حققت دولة الإمارات خلال 10 سنوات مضت نجاحات وقفزات كبيرة جداً في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بفعل الرؤى والاستراتيجيات التي وضعتها قيادتها الرشيدة للتحول إلى الاقتصاد المعرفي المبني على تطور الاقتصاد وتقنية المعلومات، بما يؤدي لسعادة المواطنين والمقيمين على أرضها.

ووضعت الإمارات نفسها في أعلى قائمة دول العالم المتقدمة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عبر مجتمع رقمي وذكي كامل معتمد على بنية قوية لشبكات اتصالات الهاتف المتحرك والخدمات الأرضية، ما ساهم في تطور القطاعات الاقتصادية التقليدية وتهيئة قطاعات جديدة.

وخلال السنوات ال 10 الأخيرة قفزت الإمارات قفزات نوعية على قوائم المؤشرات العالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وواكب قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إطلاق رؤية الإمارات 2021 من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في اجتماع مجلس الوزراء عام 2010 وهي الخطة التي تهدف لأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد عام 2021.

ودخلت الإمارات عصر شبكات وتقنيات الجيل الخامس، حيث أطلقت الهيئة العالمية لتنظيم الاتصالات مبادرة «خارطة طريق 2016-2020» لنشر وتسهيل نشر شبكات الجيل الخامس وبالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة.

وفي خطوة تمثل تدشيناً عملياً لعهد جديد من الاتصالات، أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات البدء بتطبيق واستخدام تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT2020)، والمعروفة بالجيل الخامس(5G).



التحول الرقمي لاستقطاب الأعمال

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تسير دولة الإمارات بخطى ثابتة نحو تأسيس اقتصاد رقمي قوي، والاستفادة من المزايا الكبيرة التي تنتج عن عملية التحول الرقمي، لتصبح في مصافّ أكثر الدول تقدماً في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في العالم. وصرح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بأن العام 2020 سيكون «عام الاستعداد للخمسين»، لتبدأ بذلك، ورشة وطنية جديدة هي الأكبر منذ ورشة الاستعداد لتوحيد الإمارات في دولة الاتحاد قبل 50 عاماً، فأعلن سموهما أن العام القادم سيكون عام الإعداد والاستعداد لإحداث قفزة كبيرة في مسيرتنا، وأن العام 2020 سيكون «عام الاستعداد للخمسين»، حيث تقترب دولة الإمارات من عيدها الخمسين في العام 2021.

وقد احتلت دولة الإمارات الترتيب الأول عالمياً في عدد من المؤشرات العالمية مثل استخدام تكنولوجيا المعلومات، وكفاءة الحكومة، وتغطية شبكة الهاتف المتحرك بالنسبة لعدد السكان، كما أن معدل استخدام الهاتف الذكي في الإمارات وصل إلى 100.%



اقتصاد رقمي يطوّع التقنية



أطلقت حكومة دولة الإمارات في سبتمبر 2017، «استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة»، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات.

وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية.

وتبنت الإمارات «استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021»، والتي تهدف إلى تطويع التقنيات المتقدمة وتوظيفها، لتحويل 50% من التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصّة «بلوك تشين» بحلول عام 2021، كما تسعى حكومة دبي من خلال «استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية «البلوك تشين» إلى تحويل دبي إلى مدينة تدار بالكامل بواسطة منصة «البلوك تشين» بحلول عام 2020، عبر 3 ركائز هي: كفاءة الحكومة، تأسيس الصناعات، والقيادة العالمية.

وجاءت «استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، العام 2016، بهدف جعل دبي وجهة عالمية لهذه التكنولوجيا المتطورة التي تحمل فرصاً استثمارية مستقبلية واعدة، فيما تعتزم الاستراتيجية بناء 25% من المباني الجديدة في دبي بالطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول العام 2030.

وأسست الإمارات المجلس العالمي للتعاملات الرقمية؛ بهدف استكشاف وبحث التطبيقات الحالية والمستقبلية لها، والعمل على تنظيم التعاملات الرقمية عبر منصات تكنولوجيا البلوك تشين.



امتلاك دبي لجميع مقومات النجاح



في السياق تمتلك دبي جميع مقومات النجاح في تقنية المعلومات والاتصالات، الأمر الذي ساهم في توفير بيئة استثمارية لأقطاب الشركات التقنية العالمية لتكون المدينة مقراً لأعمالها وتوسعها في المنطقة.

وكانت دبي السباقة إقليمياً في إطلاق الحكومة الرقمية والمناطق الحرة التي تستضيف شركات الإنترنت والتقنية من العالم أجمع، ما أهّل المدينة لتصبح نقطة انطلاق للعديد من المبادرات التي وفرت فرصاً استثمارية لا تضاهى في مجال التقنية والتي من بينها: إنشاء منطقة تجارية افتراضية، وهو الأمر الذي يكسر جميع الحواجز أمام الحركة التجارية والعديد من الاستراتيجيات التي أسست لها حكومة دبي الذكية بتوفير قواعد البيانات والمنصات، كما أطلقت دبي استراتيجيات:الطباعة ثلاثية الأبعاد ومبادرات السيارات ذاتية القيادة وإنترنت الأشياء وغيرها من التقنيات التي لم تكن موجودة في المنطقة سابقاً.

وساهمت استراتيجيات حكومة دبي في استقطاب آلاف من الشركات من العالم والمنطقة، والتي أسهمت بدورها في توليد آلاف من الوظائف وكوادر مهنية مواطنة متخصصة في العديد من التخصصات التقنية، بما فيها البرمجة والخدمات الذكية والتجارة الإلكترونية.



40 % يستخدمون خدمات الحكومة الرقمية



حققت الإمارات إنجازات كبيرة خلال مرحلة التحول إلى اقتصاد رقمي منذ 2013، حيث ساعدت هذه الإنجازات في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني للدولة، بحسب المؤشرات الصادرة عن منظمات عالمية، من ضمنها المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي صنف دولة الإمارات في صدارة الدول العربية كمركز للتجارة الإلكترونية الإقليمية عام 2017. ويسهم الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات بنسبة 4.3 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مع وجود توقعات بأن يزداد هذا المعدل خلال الفترة المقبلة.

ويستخدم 40% من سكان دولة الإمارات خدمات الحكومة الرقمية أكثر من مرة أسبوعياً وفي محور مبيعات التجزئة، تنمو التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات بشكل متسارع، وتلعب دوراً رئيسياً في حجم المبيعات المتنامي، بينما تتراجع مبيعات التجزئة التقليدية في الدولة.

من المتوقع أن ترسخ الدولة مكانتها بشكل كبير في الاقتصاد الرقمي، الذي تدعمه عوامل كثيرة مثل تطور التجارة الإلكترونية، وتحسن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وانتشار الخدمات الإلكترونية، واستخدام الهواتف الذكية، وتوسع أنظمة الدفع الإلكتروني، وكذلك الدعم الحكومي الكبير لعملية التحول الرقمي.

واعتمدت الإمارات فعلياً خططاً استراتيجية تستهدف اعتماد الاقتصاد الوطني بشكل رئيسي على الرقمنة، من خلال تبني استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، كون أحد أهدافها هو تعزيز الأمن الرقمي، الذي يتحقق بتبني سياسات الاقتصاد الرقمي وتقنيات المعاملات الرقمية (البلوك تشين) في الخدمات والمعاملات المالية.