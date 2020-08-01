إصدار القواعد الإرشادية للاقتصاد الرقمي لتنشيط القطاع المصرفي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف: ”الخليج 365”

قامت مجموعة من المنظمات الدولية بإصدار مجموعة القواعد الإرشادية العشر للاقتصاد الرقمي، بما يتماشى مع سياسة الاقتصاد الرقمي الخاصة بقادة دول مجموعة العشرين التي تهدف إلى ضمان النمو الاقتصادي المستدام.

وقد تمّ اعتماد هذه القواعد الإرشادية من قبل اتحاد المصارف العربية واتحاد الغرف العربية، والشبكة الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة والتحالف العالمي للوجستيات الفعالة، بهدف وضع الأساس لمرحلة تنفيذ الاقتصاد الرقمي بنجاح.

وقد شكّل الاقتصاد الرقمي أحد أبرز التوجيهات الرئيسية لسياسة مجموعة العشرين منذ عام 2015. إلا أن أحداً لم يحدد الاقتصاد الرقمي حتى اليوم، أو كيفية نشره لإعادة التوازن إلى كلّ من الاقتصادات مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة الدخل وتنميتها.

وبعد مضي 15 عاماً من البحوث والتطوير في مجال رقمنة الاقتصاد العالمي، يتولى تحالف دولي قيادة برنامج للتنمية الاقتصادية العالمية يساهم رقمياً بإنعاش الاقتصادات الوطنية وشركائها التجاريين من خلال المنصة الاقتصادية الرقمية («دي إي بيه»). يضمّ هذا التحالف القطاع العام الذي يمثل 75% من شعوب العالم. كما سيشمل التحالف القطاع الخاص الذي يتألف من مجموعة من الشركات الرائدة في العالم في مجال التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والتمويل والتأمين، والتي تبلغ عائداتها 1.5 تريليون دولار أمريكي، وتضمّ قوة عاملة من 4.7 مليون شخص.

وبموجب هذا التحالف، ستتوحد هذه المنظمات لتقديم المنصة الاقتصادية الرقمية التي تعزّز قوة ما توفره التكنولوجيا اليوم من أجل خفض تكاليف التجارة الزائدة بمقدار 4.8 تريليون دولار، وزيادة تجارة السلع بمقدار 6.3 تريليون دولار، وخلق أكثر من 400 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030.

يساهم هذا البرنامج العالمي بتحويل قطاعات التصنيع والزراعة والخدمات من خلال رقمنة سلاسل القيمة من خلال 6 خطوات: 1) إنشاء فهرس رقمي عبر الإنترنت للسلع والخدمات على الصعيد العالمي، 2) تحسين مطابقة المشترين بالبائعين، 3) زيادة نسبة التحويل منذ لحظة رؤية المنتج أو الخدمة وصولاً إلى حيازتها، 4) تأمين التمويل الرقمي، 5) توفير التأمين الرقمي،

6) تقديم أدوات لوجستية وعمليات رقمية للمعاملات التجارية.

ويوازن البرنامج بين المخاوف الاحتكارية والجيوسياسية من خلال تمكين الشركات الوطنية العاملة في مجالات التجارة الإلكترونية والمالية والتأمين من توسيع نطاق توفير الخدمات وتحقيق الفرص الجديدة المتاحة في سوق الخدمات الرقمية البالغة قيمتها 20.5 تريليون دولار بحلول عام 2030. تم تطوير القواعد الإرشادية العشر للاقتصاد الرقمي لتشكّل الركيزة الأساسية لأي مبادرة مستقبلية تتعلق بتطبيق الاقتصاد الرقمي. وجاءت هذه القواعد الإرشادية عقب الانتهاء من دراسة حالة الدول العشرين بالتعاون مع 90 وزارة، ومنظمة حكومية دولية/ومنظمة غير حكومية، ومؤسسة أكاديمية، وخبراء من القطاع الخاص يمثلون 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وقد قام نحو 95% من المشاركين في الدراسة من قطاع الأعمال بين الشركات في مجموعة العشرين الأدوات الرقمية التي يحتاجون إليها لكي يكونوا أكثر قدرة على المنافسة.