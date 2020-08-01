شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان تخفض مخصصات النفط الخام 20% خلال أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة النفط العُمانية، أمس الجمعة، إن سلطنة عُمان أخطرت جميع عملائها بعقود محددة الأجل للنفط الخام بخفض بنحو 20% في مخصصاتهم لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2020، بما يتماشى مع اتفاقها لخفض إمدادات «أوبك+». (رويترز)

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