اقتصاد منطقة اليورو يسجل تراجعاً قياسياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت بيانات أولية، أن اقتصاد منطقة اليورو سجل أكبر انكماش على الإطلاق في الربع الثاني، بينما ارتفع التضخم في التكتل على نحو غير متوقع في يوليو/تموز.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات في تقديرات مبدئية إنه في الأشهر من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في منطقة العملة الموحدة التي تضم 19 دولة 12.1% مقارنة مع الربع السابق.

ويتزامن أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ بدأت السلسلة الزمنية في 1995 مع إجراءات العزل العام التي فُرضت لاحتواء جائحة كوفيد-19 والتي بدأ تخفيفها في الكثير من دول منطقة اليورو اعتباراً من مايو/أيار فقط.

وقال يوروستات: إن أسعار المستهلكين في التكتل ارتفعت 0.4% على أساس سنوي في يوليو/تموز من 0.3% في يونيو/حزيران و0.1% في مايو/أيار. كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الأسعار 0.2% في يوليو/تموز.

(رويترز)