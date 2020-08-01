شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج قوية من «أبل» في شتى فئات المبيعات والمناطق والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «أبل» نتائج فصلية قوية الخميس؛ إذ حققت زيادات سنوية في شتى فئات المبيعات والمناطق في ظل لجوء المستهلكين إلى منتجاتها وخدماتها للعمل والتعلم من المنزل أثناء جائحة «كوفيد 19».

وفاقت النتائج توقعات السوق، وتضمنت زيادات حتى لبعض فئات المنتجات التي كانت قابعة في الظل مثل حاسوب «آيباد» اللوحي وأجهزة كمبيوتر ماك.

وزادت مبيعات «آيفون» حوالي أربعة مليارات دولار فوق توقعات المحللين.

وقالت الشركة إن إيرادات هاتف آيفون بلغت 26.42 مليار دولار، بينما كانت توقعات المحللين 22.37 مليار دولار.

وبلغت إيرادات الربع الثالث من السنة المالية للشركة 59.69 مليار دولار، والأرباح 2.58 دولار للسهم، بينما توقع المحللون 52.25 مليار دولار، و2.04 دولار للسهم.

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