منافسة «تسلا» تعتزم جمع 300 مليون دولار قبيل اكتتابها



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت شبكة «سي إن بي سي» عن مصادر مطلعة قولها إن شركة «شيبنج موتورز»، إحدى منافسات «تسلا» في الصين، تجري محادثات لجمع تمويل بحوالي 300 مليون دولار، وذلك قبيل طرح أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة.

وأضافت المصادر، إن المبلغ النهائي الذي ستجمعه «شيبنج» قد يكون أعلى من 300 مليون دولار، إذ لا تزال الشركة تجري مناقشات مع عدد من المستثمرين لمناقشة أوضاعها المالية.

ويعتبر أحدث ضخ نقدي في شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية، جزءاً من جولة تمويل جمعت منها الشركة الشهر الماضي 500 مليون دولار من مستثمرين منهم شركات «أسبكس» و«هيل هاوس كابيتال» و«سيكويا كابيتال تشاينا».

وأوضحت المصادر أن الشركة قدمت سراً طلباً للاكتتاب العام في الولايات المتحدة، ولكنها لم تقرر حتى الآن البورصة التي سيتم فيها إدراج أسهمها. (وكالات)