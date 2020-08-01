أشهر مناطق في العالم تنتظر استعادة البريق

أعيد افتتاح بعض أشهر مناطق الجذب في العالم، وسط المبادئ التوجيهية الجديدة التي تهدف إلى تحقيق التوازن التام بين تزويد الزوار والموظفين بتجربة سياحية رائعة مع الحفاظ على سلامتهم وأمنهم، جراء أزمة «كورونا» التي لا تزال مستمرة.

ومع ذلك، تبقى الأسئلة، هل يجب أن نذهب؟ وهل المكان آمن؟ تشغل بال الكثيرين

إليك ما يمكن توقعه من بعض مناطق الجذب الرئيسية حول العالم من دبي إلى الولايات المتحدة، مروراً بالمملكة المتحدة وإيطاليا وعلى الجانب الآخر الهند.



النصب التذكاري

ومتحف 11 سبتمبر الوطني - نيويورك



* النصب التذكاري ومتحف 11 سبتمبر الوطني - نيويورك

بينما لا يزال متحف «11 سبتمبر» مغلقاً، تم إعادة افتتاح النصب التذكاري في الهواء الطلق، الذي يشغل ثمانية فدادين من مجمع مركز التجارة العالمي الذي تبلغ مساحته 16 فداناً، وبساعات عمل قصيرة من الساعة 1 بعد الظهر وحتى 8 مساءً ومسار جولة محدد. يحتوي نصب «11 سبتمبر» التذكاري على مظلة تضم ما يقرب من 400 شجرة بلوط وبحيرتين تعكسان أسماء الضحايا المنقوشة بالبرونز.

وبحسب مايكل فرايزر، نائب الرئيس التنفيذي للموقع، الجولات غير مسموح بها حالياً، حيث يجب على جميع الزوار أن يطبقوا شروط التباعد الاجتماعي. وتحقيق ذلك لم يعد بالأمر الصعب، كما أن أوقات الانتظار للدخول لم تعد طويلة، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن النصب التذكاري يجذب الآن مئات الزوار كل يوم، مقارنة بالآلاف قبل الأزمة الصحية.

لا تزال زيارة نصب «11 سبتمبر» مجانية، وليست هناك حاجة إلى تذاكر بالرغم من التحديات المالية المذهلة، وقد بدأت مؤخراً حملة لجمع التبرعات للمساعدة على إبقاء النصب التذكاري مفتوحاً بالمجان. وبسبب الأزمة الصحية أصبحت هناك جولات افتراضية تفاعلية موجهة للأطفال يقودها موظفو المتحف متاحة على الإنترنت مقابل 25 دولاراً.



عين لندن

أعلى عجلة دوارة في القارة الأوروبية



* أغلقت بتاريخ 20 مارس/آذار، وسيتم الإعلان عن تاريخ افتتاحها قريباً

هي واحدة من أشهر معالم لندن التي أوقف «كوفيد-19» دورانها، لكن تاريخ إعادة الافتتاح ليس بعيداً بحسب المسؤولين هناك.

من المتوقع مع عودة افتتاح «عين لندن»، أن تؤدي قيود التباعد الاجتماعي الجديدة وتخفيض القدرة الاستيعابية للزوار إلى أوقات انتظار أطول قليلاً. حيث سيُسمح لعدد أقل من الأشخاص بالدخول إلى كبسولات العجلة الدوارة.

يوصي المسؤولون عن عمليات الموقع بالحجز المسبق للتذاكر، والقيام بقياس درجة الحرارة والفحوص الأمنية المطلوبة، التي تسمح للزوار بالانتقال في الوقت المناسب إلى منطقة الصعود إلى الكبسولات.

يمكن شراء التذاكر مباشرة عند الوصول، والدفع متوفر إلكترونيا وليس نقداً، وعلى الزوار اتباع نظام طابور جديد أحادي الاتجاه.

سيُطلب من الزائرين الابتعاد عن بعضهم بعضاً أثناء التنقل داخل حجرة عين لندن. كما سيطلب منهم ارتداء الأقنعة الواقية في جميع الأوقات. على الرغم من أن التجربة قد تطورت واختلفت إجراءاتها، إلا أن رؤية المناظر الشهيرة في لندن ستبقى كما هي.

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تاج محل

رمز الحب والوفاء في الهند



* أغلق في 17 مارس/آذار، حالة إعادة الافتتاح لا تزال معلقة

على الرغم من إعادة فتح معظم المواقع الأثرية في الهند، والتي يبلغ عددها حوالي 3700 موقع، إلا أن «تاج محل» ليس واحداً منها.

عند إعادة فتح الموقع، من المتوقع أن يتجول الزوار في تاج محل مع مئات، وليس الآلاف كما كان سابقاً، من الآخرين.

وقد قررت السلطات المحلية في الهند عدم فتحه جزئياً، لأن الضريح الذي يعود للقرن السابع عشر يقع في منطقة احتواء للفيروس، وهي منطقة داخل بلدة أو قرية تم إغلاقها لمنع تفشي الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وعندما يعاد فتح الموقع الأثري الشهير، سيتم تقييد أعداد الزوار ب 5 آلاف شخص يومياً وعلى دفعتين مع فواصل زمنية، حسبما ذكرت صحيفة «ذا إنديان إكسبرس». قبل الوباء، كان يجذب الموقع 70 ألف زائر يومياً خلال الأيام المزدحمة.



برج خليفة

أيقونة دبي.. يستعيد بريقه



* أغلق في 15 مارس/آذار، وأعيد افتتاحه بتاريخ 28 مايو/أيار

منذ أن أعادت دبي فتح حدودها أمام الزائرين في 7 يوليو/تموز، تمكن السياح الدوليون من زيارة سطح المراقبة «At the Top» الموجود في الطابق 124 لأطول مبنى في العالم مرة أخرى. وخلال الأزمة تم استخدام واجهة البرج الضخمة لإرسال رسائل سلامة لسكان دبي والعالم.

يعمل الموقع حالياً بنسبة إشغال 30% من سعته الطبيعية مع محدودية الأشخاص داخل المصاعد، وفحوص درجة الحرارة المستمرة، مرة قبل الدخول إلى دبي مول، ومرة أخرى قبل الوصول إلى سطح المراقبة. كما يوصى باستخدام القفازات وأقنعة الوجه الواقية كما هي الحال في كل مكان في الإمارات العربية المتحدة.

ونشر موقع برج خليفة سلسلة من مقاطع الفيديو الجديدة على الإنترنت ليشاهد العالم كافة الجهود المبذولة للحفاظ على مكان الجذب السياحي نظيفاً ومعقماً.

وعلى الرغم من الإرشادات الصحية الجديدة، من غير المتوقع أن يواجه الزوار أوقات انتظار طويلة.



كاتدرائية ميلانو

إحدى أكبر كنائس العالم



* أغلقت في 9 مارس/آذار، وأعيد افتتاحها بتاريخ 29 مايو/أيار

يمكن للمسافرين التجول في كاتدرائية ميلانو الشهيرة، شريطة أن يرتدوا أقنعة الوجه الواقية، ويعقمون أيديهم، ويخضعون لفحص درجة الحرارة، مع الحفاظ على تباعد بأكثر من ستة أقدام بينهم وبين الآخرين.

التجول المفتوح كما كان سابقاً حول كاتدرائية ميلانو لم يعد ممكناً. يجب على الزوار الآن اتباع مسار معين. كما يجب عليهم ارتداء القفازات لاستخدام ماكينات التذاكر الآلية والأجهزة الأخرى التي تعمل باللمس. يمكن تجنب ذلك أيضاً عن طريق شراء التذاكر مسبقاً عبر الإنترنت، والتحقق من أوقات الانتظار والمناطق المزدحمة عبر التطبيق الإلكتروني قبل موعد الزيارة. تعمل كاتدرائية ميلانو على تثبيت أجهزة الاستشعار عن بعد والمصممة لإعطاء معلومات دقيقة ولحظية عن كثافة الحشود داخل الكاتدرائية لتوفير أقصى درجات الحماية الصحية والرقابة. يمكن أن تتغير هذه اللوائح المحلية الناظمة بحسب تغير منحى تفشي المرض وسرعته. لذلك يُنصح دائماً بمتابعة الأخبار المحلية قبل الخروج وزيارة كاتدرائية ميلانو.