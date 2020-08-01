شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة افتتاح «فابي لاند» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365” أعلنت «فابي لاند»، عن إعادة افتتاح جميع مراكزها الترفيهية المنتشرة في مختلف أنحاء دبي، وذلك في دبي فيستيفال سيتي مول، ودراغون مارت 2 في المدينة العالمية، و«نخيل مول» في بالم جميرا، والتي أصبحت كلها جاهزة لاستقبال الزوار للاستمتاع بأنشطة مفعمة بالمرح والإثارة في بيئة آمنة وصحية تراعي كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتوفر «فابي لاند» أجواء مليئة بالتشويق والمرح ضمن مساحات واسعة للأطفال من جميع الفئات العمرية والبالغين. وتقدم وجهة التسلية العائلية باقة متنوعة من أنشطة المرح، مع التزامها بأحدث الإرشادات والتوجيهات المتعلقة بالسلامة والتباعد الاجتماعي.

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