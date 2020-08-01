«إيكونوميك تايمز»: دبي مركز للتكنولوجيا والابتكار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت صحيفة «إيكونوميك تايمز» إن التزام دبي واستثمارها نحو خلق اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار أثمر عن نتائج إيجابية الآن، لا سيما في البيئة الحالية التي تؤثر فيها بشكل كبير جائحة فيروس «كوفيد-19».

وأوضحت أن تركيز دبي على الابتكار واستخدامها الذكاء الصناعي في العديد من القطاعات إلى الأجهزة الذكية والطباعة ثلاثية الأبعاد، وجعلها واحدة من مراكز التكنولوجيا والابتكار العالمية، وحالة دراسية حول كيفية مساهمة الاستثمار في التكنولوجيا في النمو الاقتصادي على الرغم من التحديات.

ويعتبر استخدام شرطة دبي للخوذ الذكية في كل مكان، والتي تسمح بفحص درجات حرارة مئات الأشخاص في غضون بضع دقائق، إحدى المبادرات الجديدة التي تعزز قدرة الإمارة على الاستفادة من التكنولوجيا في التعامل مع أزمة شبيهة بالأوبئة».

وسلاح دبي ضد «كوفيد-19» لا يقتصر على الخوذ الذكية فقط، حيث استخدمت تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، لتصنيع واقيات الوجه منخفضة الكلفة، والتي لعبت دوراً كبيراً في وقف انتشار الفيروس.